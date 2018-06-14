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影／歷經多明尼加斷交風波　海軍敦睦支隊返抵國門

記者呂炯昌／台北報導2018/06/15 07:30
▲磐石軍艦14日緩緩靠泊左營軍港時，官兵代表及家屬們在碼頭邊熱情揮手，迎接同袍榮耀歸來。（圖／國防部提供 )
▲磐石軍艦14日緩緩靠泊左營軍港時，官兵代表及家屬們在碼頭邊熱情揮手，迎接同袍榮耀歸來。（圖／國防部提供 )

海軍 107 年敦睦遠航訓練支隊在歷經 105 天、2 萬 3379.8 浬的國外航行訓練後，14 日返抵國門，海軍司令黃曙光上將率左營基地官兵代表及親友眷屬們在碼頭共同歡迎這群敦支勇士歸國。敦睦支隊曾在４月 19 至 21 日訪問多明尼加，但是兩周之後，多國突然宣布與台灣斷交，讓國人再度見證國際社會的現實。

敦睦支隊包括成功級班超艦、拉法葉級昆明艦與磐石油彈補給艦，於 3 月 2 日啟航後，先後拜訪了馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處獲得各國政軍首長、民眾及僑胞的熱烈歡迎。海軍表示，今年敦睦遠航訓練跨越整個太平洋，同時也是 3 艘任務艦首度通過巴拿馬運河執行敦訪任務，除達成軍事交流與外交推展外，也順利完成敦睦邦誼及宣慰僑胞的重任。

敦睦遠航訓練自民國 55 年起開始實施，迄今已超過半世紀，除官兵訓練、敦睦邦誼及宣慰僑胞外，另一主要目的就是藉由遠洋航行，訓練海軍官校及國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生，將在校所學的理論與艦艇實務相互印證，做好未來畢業任官的準備。


▲107年敦睦支隊14日上午返國，昆明軍艦返港時, 拖駁船噴起歡迎水柱。（圖／國防部提供 )

 

關鍵字敦睦艦隊多明尼加磐石艦
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