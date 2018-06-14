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中央社

東京迪士尼設新遊樂區 有冰雪奇緣世界

中央社2018/06/15 00:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）經營東京迪士尼度假區的公司今天表示，2022年度將推出以迪士尼電影「冰雪奇緣」等3部電影為題材的新遊樂設施區，面積是開業以來規模最大的紀錄。

日本「體育報知」報導，經營東京迪士尼度假區的東方樂園公司（OLC）的董事長兼CEO加賀見俊夫、社長兼COO上西京一郎、華特迪士尼幻想工程部門總裁魏斯（Bob Weis）今天出席記者會，公布東京迪士尼度假區的未來計畫。

東方樂園公司計畫興建內有以迪士尼電影冰雪奇緣（Frozen）、長髮姑娘（Rapunzel）、小飛俠（PeterPan）這3部電影為題材的遊樂設施、餐廳等，目標2022年度開業。這將是東京迪士尼度假區的第8個主題遊樂區，一旁計畫興建東京迪士尼第5座飯店。

擴建計畫是東京迪士尼開園以來面積最大的紀錄、約14萬平方公尺，建設費高達約2500億日圓（約新台幣687億元），是2001年東京迪士尼海洋開園以來擴建規模最大的一次。

東京迪士尼樂園與迪士尼海洋入園人數以2014年度達顛峰，共逾3137萬人次，但之後每年約3000萬人次。這次的園區擴大計畫是希望紓解人潮擁擠並增加入園人數。（編輯：高照芬）1070614

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