李文反對政府出面救　勸孫安佐「坐監考學歷」

孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐，因為遭美國聯邦檢方指控「非移民簽證者持有彈藥」重罪，而必須繼續在聯邦監獄坐牢至少再一個月，等著被調查，而且該罪刑成立的話，最高可判刑10年、罰鍰25萬美元（約743萬元台幣）以及監督假釋3年。對此，李文在臉書勸孫安佐趕快認罪，坐監期間還可以考個網路學歷，她也非常反對政府出面拯救孫安佐。

《李博士每日英文俚語》“Club Fed － 聯邦度假村監獄” 我奉勸孫學生的家長們。想開一點。不要每天哭哭啼啼沒有出息。反正根本不能回去美國了，那就好好的enjoy和用盡美國的聯邦監牢的福利吧（我們可憐美國人的納稅錢）。

孫學生可以好好利用他在裡面的時間，拿一個網路的學歷，BA，MA都可以拿的。假如賓州東部的檢察官又加了一個罪的，他還可以繼續拿一個“Fed University，聯邦監獄的”Ph.D。多好！（監牢裡面還會有大學協調員幫助你的學業）

你打不贏聯邦政府的。趕快認罪，他們沒有把握的案子是不會出手的。家長把律師費／專家費，和什麼證人的費用不要浪費錢了。把他們捐出來幫忙給台灣的青少年的犯罪的人治療／打官司也不錯。做一個好的示範。孫學生在裡面也需要買很多的東西和打電話的錢。所以他需要裡面小賣部的錢。

建議爸媽可以把一個臺北的房子賣了。去賓州孫學生監牢的附近買一個房子。媽媽可以待在那邊，每一個禮拜可以去看他。以後他出來的時候房子還可以升值呢。老爸回台灣繼續賺錢比較好。

記不記得小鎮的鐵娘子Kat Copeland的檢察官？她以前在賓州東部的監察院待過了7年，所以孫學生為什麼那麼快的判了4個月的輕刑，就是因為更高的賓州聯邦官早就”預謀“好了。

孫學生畢竟已經成年了，需要對他自己的言行負責了。爸媽需要放鬆，放手了。聯邦監獄比他以前縣的監獄設備，環境，安全，食物健康，生活品質好多了。放心吧。搞不好他在宿舍監牢，監牢俱樂部出來以後更會做人，更懂事，更成熟，更自律，學會獨立，英文更好，比在台灣的過度保護的社會／家庭好。在台灣一輩子讀的私人貴族野雞學校也看不到那麼多的國際人。現在的監獄像一個聯合國。。。好好利用資源吧。

台灣人在國外丟臉犯罪了，還要政府救?就像我舉報，揭發了在台6年的以色列猶太人賣騙人的高端保養品一樣，沒有人會去找以色列的政府過來／干涉台灣的司法一樣不是嗎？有大腦的人都知道。

10年的最多判刑的話，應該要做70%－80%的牢，沒有保釋。不過賓州也有度假村的監牢叫做Schuylkill Federal Correctional Institution in Pennsylvania，很多好萊塢都嚮往可以去那邊服刑。希望孫學生可以最後到那邊去。

你會在飛機上有炸彈嗎？No。

你會在電影院裡面，捷運裡面說失火了嗎？No。

不要在cry wolf（放羊的孩子）一樣了。特別是在監牢裡面。

台灣最年輕的犯人在美國聯邦判刑的應該就是孫學生了。台灣人被聯邦抓進去的也不少，不過想不起來有誰會花錢不認罪的。

聯邦監獄度假村有多好呢：

1. 有空調

2. 有電視房，可以看到沒有配音和字幕的美劇，提高英文學習。

3. 學會監牢英文

4. 有圖書館，可以寫書，以後出。“台灣留學生的指南”，“美國州／聯邦監獄內幕“

5. 交朋友

6. 免費網路

7. 籃球館

8. 網球

9. 瑜珈課

10. 健身房，繼續練他的six packs

11. 把牙齒全部看好

12. 自己洗衣服

13. 醫療設備佳

14. 拿到木工，電工，水工，花園師傅執照

15. 腰旗美式足球

16. 有些犯人騙說他是猶太人，因為給猶太人的食物比較新鮮和好吃。也可以跟裡面的人說你對那些食物會有敏感，糖尿病等

17. 可以花錢發郵件（批准以後）

18. 小賣部可以買到魚排，冰淇淋，cappuccinos，球鞋，郵票，零食，內衣等（價錢會比外面的貴）

19. 周末有brunch

20. 探望的人不能有化妝和穿性感的衣服

21. 每天早上6點開餐，11點午餐，4：30晚餐。也可以學會做西餐，囚犯在裡面可以吃到感恩節／聖誕節的火雞大餐呢。

22. 不要忘記以前的竹聯幫的人，也是在賓州的監獄被刺殺，因為他惹到了人。所以千萬不要再開玩笑喔。

23. 他剛剛過了18歲的生日要進入青年期。。。裡面不能有色情雜誌，可能只好打槍了。。回來台灣好好的開始談戀愛吧。