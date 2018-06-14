強風巨浪 擱淺油輪獲救船員餘悸猶存

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄15日電）熱帶性低氣壓旺盛致海象惡劣，2艘外籍油輪14日晚間在高雄外海擱淺，尚有17名船員待援，獲救15名船員被安置海巡署鳳鼻頭安檢所，忙著用手機向家人報平安，餘悸猶存。
海巡署南部分署14日晚間近9時接獲求救訊號，有油輪疑因風浪太大擱淺，在鳳鼻頭漁港及中坑門出水口前方0.2浬處分別有一艘油輪擱淺，其中鳳鼻頭漁港是SHINE LUCK油輪（巴拿馬籍、3274噸）；中坑門出水口是WINNER 19油輪（斐濟籍、1597噸）。
海巡署南部分署表示，WINNER 19油輪有14名船員被救上岸，安置鳳鼻頭安檢所，SHINE LUCK油輪因距岸遠，一度尋求空勤總隊直升機協助救援，後來因天候不佳作罷。
海巡署南部分署表示，SHINE LUCK油輪有18名船員，其中1人游泳上岸平安，與另外獲救的14人都安置在鳳鼻頭安檢所，其餘17人待援。
獲救安置的15人獲得海巡隊員提供衣物、飲水、熱食等，也提供吹風機供烘乾衣物與證件，船員也紛紛用手機向家人報平安，餘悸猶存。
海巡隊員是以大批人力救援，以繩梯將WINNER 19油輪船上14名船員順利救上岸，SHINE LUCK油輪因距岸太遠，一度尋求直升機協助吊掛救援，但受限於天候及視線不佳至凌晨1時許無法出勤，將再尋求其他方式救援。
搶救人員表示，擱淺油輪目前未大幅傾斜，也未聞到油料漏出油味，但時間已晚，且間歇性風雨仍大，視線、照明不足，讓救援工作更顯難度。（編輯：林治平）1070615