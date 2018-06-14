蓬佩奧見習近平 表達美方對南海軍事化關切

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國國務卿蓬佩奧今天向中國國主席習近平表達對南海軍事化的關切，美國國務院新聞稿並未觸及台灣議題。新華社則指出，習近平希望美方妥善處理台灣、經貿等敏感議題。

美國總統川普與北韓領導人金正恩的新加坡世紀會晤落幕後，蓬佩奧（Mike Pompeo）風塵僕僕趕往首爾與北京等地，向南韓、日本與中國說明川金會細節。在結束首爾行程後，蓬佩奧今天轉往北京，並與習近平、中共政治局委員楊潔篪、中國國務院國務委員兼外交部長王毅會晤。

國務院以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出新聞稿指出，蓬佩奧向習近平轉達川金會談細節，也強調美國決心實現朝鮮半島全面、可查驗與不可逆轉的非核化，並促成長久與穩定的和平制度。