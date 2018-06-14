紐約州控川普將基金會當支票簿 要求解散

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國紐約州今天對總統川普和他的子女提告，指控他們的家庭基金會「持續進行不法行為」，川普把基金會當成個人「支票簿」以遂私利，包括支持他的總統選戰，因此應予解散。

法新社報導，今天適值川普72歲大壽，這起官司象徵白宮面臨的法律麻煩再添一椿，範圍由兩名女子宣稱與川普有染，以至司法當局對川普競選團隊與俄羅斯關係的大規模調查。

但紐約州檢察長恩德伍德（Barbara Underwood）提出的這起民事訴訟，雖恐將關係數百萬美元的財務懲罰，以及導致基金會關閉，卻不太可能讓川普和他的子女遭到刑事指控，也不致助長要求彈劾他的主張。