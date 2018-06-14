美國料對中國加徵關稅 官員：川普將下重手

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普預定明天公布對中國輸美商品加徵關稅的清單，官員今天表示，川普料將指示對中國採取「相當重大行動」，可能影響價值約500億美元的中國產品。

路透社報導，這位官員透露，由於美國如今已有直接與北韓溝通的管道，中國雖然對北韓頗具影響力，但川普不認為這是不對中國加徵關稅的有力理由。

他又說，白宮下午就此問題舉行會議時，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）反對對中國加徵關稅。

川普赴新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會後，接受福斯新聞（Fox News）資深政治主播拜爾（BretBaier）訪問時曾預告：「中國可能會對貿易議題有點心煩意亂，因為我們將在貿易方面下重手。」