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中央社

美國料對中國加徵關稅 官員：川普將下重手

中央社2018/06/15 05:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普預定明天公布對中國輸美商品加徵關稅的清單，官員今天表示，川普料將指示對中國採取「相當重大行動」，可能影響價值約500億美元的中國產品。

路透社報導，這位官員透露，由於美國如今已有直接與北韓溝通的管道，中國雖然對北韓頗具影響力，但川普不認為這是不對中國加徵關稅的有力理由。

他又說，白宮下午就此問題舉行會議時，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）反對對中國加徵關稅。

川普赴新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會後，接受福斯新聞（Fox News）資深政治主播拜爾（BretBaier）訪問時曾預告：「中國可能會對貿易議題有點心煩意亂，因為我們將在貿易方面下重手。」

川普預定明天公布鎖定中國500億美元輸美商品的修正版關稅清單。熟知修正內容人士透露，新版清單較最初版本略少，刪除部分商品，但也增添其他項目，尤其是科技業商品。

另一名美國官員表示，文件草稿顯示，新版清單的課稅商品總額仍接近500億美元，約包含1300個產品類別，不過最終的總金額和產品數量仍可能變動。

若川普決定對中國課稅，目前還不清楚會在何時開始啟動。數名產業界遊說人士對路透社表示，預料美國政府最快將在明天發布聯邦公報（Federal Register），公告對中國商品課稅，不過也可能延至下週。

若華府對中國產品加徵關稅，預料北京會展開反擊。根據中國4月初公布的課稅清單，中方將對大豆、汽車、化學品和飛機等美國進口商品加徵關稅。（譯者：林治平）1070615

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