警察節前夕舉槍自戕 台南警備隊長不治

警方調查，51歲的許文福，警專6期，警大二技69期，配偶在台南市警局佳里分局服務，育有一子一女，近日表現正常，沒有異狀。

許文福奉派支援麻豆分局埤頭派出所，昨晚執行6時至8時勤務，昨晚7時50分返回派出所後，以佩槍自轟頭部，被緊急送往麻豆新樓醫院急救，當時還有生命跡象。

(中央社記者張榮祥台南15日電）台南市警局麻豆分局警備隊長許文福昨晚在埤頭派出所執勤後舉槍自戕，急送麻豆新樓醫院，經過5個小時搶救，在今天警察節的凌晨宣告不治。

許文福在麻豆分局擔任警備隊長已有3年多，昨晚在埤頭派出所帶班巡邏6時至8時勤務。許文福勤務結束後回到派出所，先行下車，另名警員在車棚停車，再走進派出所，但許文福未跟進，沒多久就聽到槍聲，警員趕緊查看，發現許文福倒地，頭部流血。

許文福曾向上反映，自己生病了，沒辦法再押解人犯。楊青垂也曾在許文福休假時，帶水果去探望。

許文福個性內向，平時沉默寡言，昨天下午開會後有說有笑，沒想到發生憾事。家屬則說，許文福最近要支援分局保民組業務和埤頭所勤務，工作繁重，祖先移靈也還未處理，內心愧疚，精神壓力大。1070615