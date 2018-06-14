法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

塑膠吸管在資源回收系統中較不起眼，容易被隨意丟棄，法國非政府組織「拒絕吸管協會」（Association Bas les Pailles）今年2月3日首度發起「國際無吸管日」（Journee Internationale SansPaille），在這天舉辦各種活動，提醒大眾塑膠吸管對環境的危害，有35國響應。

（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）比起塑膠瓶罐，吸管體積小，幾乎無人回收，但又因使用量龐大，易成環保漏洞。法國麥當勞正準備採其他方式取代塑膠吸管，更有人正募集15萬人連署簽名，要政府禁用。

協會創辦人暨人類學者艾爾寇特尼（Mounia ElKotni）另發起連署，呼籲法國政府禁用吸管。

她表示，法國人每天至少用掉880萬根塑膠吸管，這個數字僅針對速食餐廳計算，若納入酒吧、旅館、咖啡館，數量會更龐大，消費者購買飲料時，應主動告知店家不需要吸管。

連署書說明，人們用吸管喝飲料，很多時候只是出於習慣，而非必要，然而塑膠吸管在自然中不會分解，法國海岸邊最常見的垃圾之一就是吸管。

根據連署書，吸管體積太小，幾乎不可能回收，好一點的處理方式是焚燒，但會污染空氣；最糟的結局是流入河流或海洋，變成影響生態的塑膠廢棄物，最終可能透過食物鏈進入人體。

連署書還提到，世上有一些地方已禁用塑膠吸管，如加拿大的托菲諾（Tofino）、美國西雅圖；還有一些地方即將或正討論禁用，如英國、蘇格蘭、哥斯大黎加和台灣等。

這份連署書目標是收集15萬人簽名，到法國時間15日凌晨為止，已超過14萬人支持，達標後將送到生態部長余洛（Nicolas Hulot）手中。

費加洛報（Le Figaro）也報導，法國的麥當勞連鎖速食餐廳規劃於18日起，執行以其他方式取代塑膠吸管的測試，可能改用不含塑料的吸管或特殊設計的杯子，觀察消費者傾向哪種替代品之後，再擴大實施。（編輯：紀錦玲）1070615