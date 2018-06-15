台股盤前─連假前難脫整理盤 短線多空關鍵在外資態度

從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少 6820 口至 12664 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5958 口至 43611 口，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2850 口至 16949 口，顯示目前法人看待短線後市行情趨於保守。

三大法人昨日同步賣超共 166.27 億元，其中，外資賣超多達 144.36 億元，自營商賣超 13.95 億元，投信也賣超 7.96 億元。

台股昨 (14) 日遭外資大賣逾 140 億元，終場大跌 159.23 點，以 11013.98 點作收，驚險守住 11000 點大關，成交值 1645.65 億元，今 (14) 日開盤前，觀察到美股漲跌互見，處於狹幅整理，而台股即便目前多頭氣勢遭受破壞，但內資並未棄守，預料在端午連假前將呈現量縮整理格局。

美股方面，隨著科技股上漲，Nasdaq 指數昨日創新歷史高點至 7761.04 點，上漲 65.34 點或 0.85%；費城半導體指數也收高 8.64 點或 0.61% 至 1423.12；S&P500 指數略漲 6.86 點或 0.25% 至 2782.49；惟道瓊工業平均指數小跌 25.89 點或 0.10% 至 25175.31。

台積電創辦人張忠謀昨日表示，3 奈米製程約在 2 年內開發成功，儘管面臨「摩爾定律」失效的挑戰，2 奈米製程仍可望在 2025 年前問世，並強調，台積電將持續成長不落人後，兩岸半導體產業發展差距不會縮小，技術領先 5-7 年。

被動元件廠奇力新驚傳內線交易案，去年初以股份轉換方式取得旺詮 100% 股份，但此利多消息曝光前有人提前買股，涉違反證交法，台北地檢署兵分 6 路搜索並約談奇力新前財務長等 11 人，不過，奇力新回應，沒有搜索，僅是總經理鐘世英去當證人。

非揮發性記憶體大廠旺宏董事長吳敏求表示，旺宏目前產能滿檔，未來幾年隨著新產品不斷推出，可望一直維持滿載狀態，並上調旺宏本季營運展望，可優於預期。

研調機構集邦旗下 Energy Trend 評估，太陽能產業 6 月氣氛低迷，全球太陽能供應鏈已面臨供過於求的壓力，價格開始下探，第 3 季恐怕還將迎來太陽能產業的「冰河期」。

油價方面，台塑化認為下半年油價將會下跌，以布蘭特原油價格來看，推估第 3 季每桶油價會跌到平均 70 美元，第 4 季會繼續向下修正，全年的平均油價在每桶 70 美元，較去年略高 5 美元。

法人指出，7 月為生技月，在日前漲多個股休息後，生技醫療股可作為留意方向，不排除後續將出現生技次族群輪漲。

整體而言，從技術面觀察，因加權指數以一根中長黑棒，跌破 10 日，20 日線支撐，短線轉弱，接下來就是看季線 10879 點支撐，所幸並未看到內資大舉撤退，以盤代跌、個股表現可望成為近期走勢。

不過，要留意的是，由於美國將公布對中國的課稅名單，貿易戰不確定性仍存，須提防指數仍隨時有隨國際金融市場拉回的壓力。