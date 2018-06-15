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盤前財經大事搶先讀2018年6月15日

鉅亨網2018/06/15 08:00
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今日操盤前瞻

股東會：元大金、三商壽、國票金、兆豐金、永豐金、中信金、上海銀、寶成、宏全、廣達、友達、中華電、聯發科、華晶科、穩懋、國喬、台化、東元、裕隆、宏碁、微星、精誠、蜜望實
除權息：華新、世鎧、中航、中櫃、信驊、群益期、晉倫、來思達、長華
增資股上市：川飛

〈金融發展行動方案〉金金併最快 Q4 上路 受理業者申請併購

金管會推金金併昨 (14) 日釋出時間表，主委顧立雄表示，金金併以金控或銀行為主體，但原則上以併一家為原則，並給予資本計提優惠，首次參股取得 10% 以上持股，須在 3 個月內完成，在完成整併前，不能再申請轉投資另一家金控或銀行，法規最快 10 月底上路，業者屆時可申請。閱讀全文...

〈英業達股東會〉陸 531 政策影響太陽能產業將有半年關廠潮 價格恐續跌

代工大廠英業達 (2356-TW) 太陽能事業占營收比重約 3%，受到中國大陸「531 新政」影響，英業達評估，未來三至六個月將有一波關廠潮，藉此淘汰體質不良廠商，加上下半年太陽能售價可能持續走跌，預期整體太陽能產業仍會受到衝擊。閱讀全文...

傳遭搜索 奇力新：非事實 也無高層涉案

媒體報導，電感廠奇力新 (2456-TW) 遭檢調搜索，奇力新及子公司旺詮 2 家公司部分員工恐涉內線交易案，奇力新回應，絕對沒有被搜索，總經理鐘世英是去當證人，且無高層人員涉案。閱讀全文...

〈ECB 會議〉歐洲央行決議年底結束購債計畫 歐元貶破 1.17 美元

歐洲央行 (ECB) 今 (14) 日召開貨幣決策會議，決議於 2018 年底結束購債計畫；消息一出，歐元兌美元先漲後跌，一度貶破 1.17 美元。閱讀全文...

美中貿易爭端又升溫 避險買盤使金價一度觸及 2 週高點

美國總統川普日前稱，將落實對中國進口商品課徵關稅一事，他會「很強硬地」對中國施壓；上述消息帶動避險需求，昨 (14) 日金價一度觸及 2 週高點。昨日稍早，現貨黃金一度上漲 0.5%，至每盎司 1303.58 美元，創 5 月 31 日以來新高。閱讀全文...

 

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傳川普已核准500億美元中...台股盤前─連假前難脫整理盤...

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