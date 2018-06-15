台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月15日

金管會昨（14）日宣布將大幅鬆綁銀行建築融資限制，增列長照、社會住宅、學校及 2012 年前的廠房興建等，可免計入建築融資上限 30% 限制，預估可釋出 3,500 億元到 7,000 億元貸款額度，對不動產市場將是一大利多。

為刺激金融市場，行政院長賴清德昨（14）日公布「金融發展行動方案」。行政院副院長施俊吉表示，我國銀行有 40 兆元存款、上市櫃公司市值 37 兆元、保險資金 23 兆元，加總約 100 兆元，是我國內生產毛額（GDP）的 5 倍、政府預算的 50 倍，將以金融政策的力量協助發展。