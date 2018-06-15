NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈辣妹菊花噴發　狼狽捧一坨走回飯店川金會後　中美重心將轉到南海較勁8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月15日

鉅亨網2018/06/15 08:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

金管會昨（14）日宣布將大幅鬆綁銀行建築融資限制，增列長照、社會住宅、學校及 2012 年前的廠房興建等，可免計入建築融資上限 30% 限制，預估可釋出 3,500 億元到 7,000 億元貸款額度，對不動產市場將是一大利多。

為刺激金融市場，行政院長賴清德昨（14）日公布「金融發展行動方案」。行政院副院長施俊吉表示，我國銀行有 40 兆元存款、上市櫃公司市值 37 兆元、保險資金 23 兆元，加總約 100 兆元，是我國內生產毛額（GDP）的 5 倍、政府預算的 50 倍，將以金融政策的力量協助發展。

歐洲央行（ECB）14 日召開貨幣決策會議，決議將在今年年底時結束購債計畫，基準利率維持在 0% 不變，且接下來至少到 2019 年夏天左右都將維持在現有水準。


經濟日報

建築融資大鬆綁
歐洲 QE 有條件年底退場
美升息效應 外資賣超台股 143 億

工商時報

鷹派抬頭 美今年還會再升息２次
政院出招 推百兆金融行動方案
遠傳拚 5G 招千名數位生力軍

聯合報

張忠謀：台灣不夠鼓勵創新
越南罷工潮趨緩 寶成恢復生產
Fed 升息一碼 美亞股慘綠

蘋果日報

施振榮第一桶金 兵餉 8 百存起
徐國安成績單 徐旭東：及格
台股科技基金 年漲 30% 炫爆

中國時報

估央行連 8 凍 升息在下半年
端午連假 預售市場重案搶進
大同設太陽能電廠 養殖戶丟文蛤抗議

自由時報

川普來硬的 美將公布對中關稅清單
快斷氣… 中興向中國官銀融資 3200 億
M17 掛牌急喊停 「乾爹打賞」遭質疑

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
台股盤前─連假前難脫整理盤...港股盤前—港股有望回穩 聚...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan