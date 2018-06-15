美國國會：中國搶進太平洋島國 壓縮台灣空間

報告引述4月的一份報導指出，中國有意在萬那杜共和國（Vanuatu）興建軍事基地，儘管這項計畫被兩國否認，但引發中國可能在太平洋島國建設軍事基地的關注。這樣的發展可能會對美國國防利益，以及澳洲與紐西蘭這兩個美國在該區域重要夥伴利益帶來挑戰。

美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）今天公布報告指出，在中國國家主席習近平上任後，北京擴大國際參與。雖然太平洋島國較少受到關注、資源也相對稀少，但北京在一帶一路倡議下，也開始擴大外交與經濟發展，這表明中國在此區域具有地緣戰略利益。

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」今天公布報告指出，中國擴大對太平洋島國的參與，除了獲取原材料與自然資源，推廣外交與戰略利益外，也壓縮了台灣的國際空間。

報告指出，過去5年，北京積極加強與太平洋島國的經濟聯繫，不論在貿易、投資、發展援助與旅遊數據都顯示，中國已經成為該區域的主要參與者之一，在多數領域超過美國。北京也將大部分的經濟往來、援助與觀光主要集中在中國的8個邦交國，但近來也積極介入其他太平洋島國，包括台灣友邦。

報告指出，太平洋島國是國際組織的重要成員，投票時具有一定影響。總統蔡英文於2016年贏得大選後，包括甘比亞、聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加與布吉納法索共5個台灣友邦，轉與北京建交。去年11月，據報導北京也透過停止旅行團為手段，希望迫使帛琉與中國建交，但未能成功。

太平洋島國擁有大量自然資源與原物料，北京在該區域的貿易與投資主要集中在巴布亞紐幾內亞，中國國有企業中冶集團在中國進出口銀行資助下，管理該國14億美元的鎳鈷礦項目開發。

除了雙邊關係外，中國也透過區域組織參與、高層互訪，以及文化、教育與人道救援與救災活動，擴大在太平洋島國足跡。報告擔憂，中國正試圖降低美國在區域的影響力，並為中國創造軍事參與機會，同時也削弱了台灣在太平洋島國的國際空間。（編輯：屈享平）1070615