港股盤前—港股有望回穩 聚焦美對陸關稅清單

1）在聯準會鷹派言論的影響下，亞太股市週四普通下挫。港股也不能幸免，在低開 40 點後曽短暫倒升，但市況快速急轉而下，下午最多曾跌 375 點，尾市跌幅稍為收窄，收市報 30440 點，下跌 285 點。大市成交按日上升約 13.8% 至 961 億。但滬深港通成交金額按日卻下跌約 12% 至 129 億，流向方面繼續為淨流出，金額約 16 億。板塊方面，渾水狙擊美國上市的內地教育股 TAL 令教育股受壓；GMT 也狙擊內地體育用品股安蹈（2020）、特步（1368）及 361 度（1361）令板塊全面急挫。在加息陰霾下，金融及地產股亦普通受壓，表現較好的是內險股而已。做空方面，佔大市成交上升至 11.6%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍在 31600-31699，牛証則非常平均的分佈在 29700-30399。

簡評：聯準會的言論被視為鷹派是可以理解，但要注意官員的口徑並不一致，細心者可發覺今年加四次息的預期是由 7:8 轉為 8:7，表面上看只有一位官員轉向，但卻變為大多數而令環球股市下調。無他的，信心脆弱令避險是必然，但筆者卻仍選擇維持看好後市。



另外，不得不讚賞渾水和 GMT 掌握發放沽空報告的時間，弱巿攻擊累積升幅大的股份令報告倍添威力。渾水是衝著 TAL 而來，香港的教育股是陪跌罷了，情況未必太壞。當然股值偏高是另一回事。GMT 的報告則指出安踏等公司和已確認做假的公司有很多相似地方，再運用他們自創的模型去驗證，得出也有機會做假的結論。



內地體育用品股早幾年前經歷過庫存和分銷的問題，市場或仍有戒心。GMT 沒有拿出任何做假的證據，且一次指控三間公司有問題，筆者覺得有點嘩眾取寵。短期股價下跌已可令沽空機構獲利，或許目標在昨天重挫時已達到。大家看看敏華（1999）、達利食品（3799）和最近的新秀麗（1910）股價表現便可知沽空機構不是神仙！

2）信報 - 歐洲央行 (ECB) 決定在今年底結束其 2.55 萬億歐元的購債計劃，並稱直到明年夏季將維持利率不變。聲明指出，管委會預計歐洲央行的主要利率最少到 2019 年夏季會保持在目前的水平，無論如何會維持必要的時間跨度，以確保通脹率的走勢繼續符合持續調整的預期。

3）美股週四表現反覆，受歐洲央行鴿派言論，美國數據亮麗（5 月零售銷售和首次申領失業救濟人數）及科技股帶動下，道指曾上升 138 點，但收市卻報跌 26 點，錄三連跌。標指和納指則分別上升 0.25% 及 0.85%，當中納指再創即市新高及收市新高；臉書股價亦破頂。十年期國債債息下滑至 2.935%。港股 ADR 反彈 117 點，相當於恆指 30557 點水平。另外，有報導指川普政府將於本周五公布對中國貨品實施的關稅。

4）新股訊息 ：

據耀才暗盤交易中心資料顯示，今天開始買賣的 Republic Healthcare（8357）暗盤收報 0.65 元，較招股價升 8.33%。滙付天下（1806）暗盤價則偏軟，收報 6.88 元，較招股價跌 8.27%。

加達控股（1620）今天起招股，每股招股價介乎 0.335 元至 0.425 元。

經濟日報 - 小米將於本月 25 日開始在香港公開招股，招股期為本月 25 日至 28 日。如上交所 CDR 上市細則安排能夠配合，小米極大可能於下月 9 日在上海發行 CDR 掛牌，翌日於港交所掛牌。

5）個股利好消息：

中教控股（839）- 以人民幣五億多收購廣州一大學和學院。收購市盈率（2017）約 7 倍多。

新高教（2001）- 宣布和五間有名氣的建築公司簽下合作恊議，並將邀請這些公司將來投標為公司建校舍。這些建築公司已答應公司將享有建築費優惠，以減少公司之前期投資。