台泥揮軍土耳其市場 與當地公司洽談合作

（中央社記者韋樞台北15日電）台泥繼投資中國大陸水泥生產事業多年後，最近將觸腳伸向土耳其，台泥正與土國的SANKO Hold ing A.S.公司洽談土耳其市場策略合作開發案。

台泥公司14日董事會同意洽談這項跨國合作案，未來若雙方達成策略合作模式，將是台泥首度揮軍歐洲的灘頭堡，同時亦是繼中國大陸之後第二個與他國合作的案例。

台泥公司表示，董事長張安平在法說會中及其他場合一再表示台泥正在轉型綠色產業，同時還要更國際化，其中歐美市場一直是張安平非常有興趣的業務擴展區域。