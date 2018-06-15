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中央社

擱淺高雄外海2外籍油輪 32船員都獲救

中央社2018/06/15 08:16
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福、程啟峰高雄15日電）昨晚擱淺高雄外海2艘外籍油輪，搶救人員冒著強風巨浪漏夜救援，全數32名船員今天凌晨都獲救，其中1人手掌遭割傷無大礙，將由移民署與船務代理商協助處理後續事宜。

受到熱帶性低氣壓旺盛影響，高雄外海昨晚起海象惡劣，海巡署南部分署接獲求救訊號，分別在鳳鼻頭漁港及中坑門出水口前方0.2浬處，發生SHINE LUCK油輪（巴拿馬籍、3274噸）和WINNER 19油輪（斐濟籍、1597噸）擱淺意外。

海巡隊員與警消先以繩梯將WINNER 19油輪船上14名船員順利救上岸，SHINE LUCK油輪因距岸太遠，一度尋求直升機協助吊掛救援，但受限於天候及視線不佳作罷，其中1人跳海游上岸，尚有17名船員待援。

海巡隊先將15名獲救船員安置海巡署鳳鼻頭安檢所，提供衣物、飲水、熱食等，也提供吹風機供烘乾衣物與證件，餘悸猶存船員也紛紛用手機向家人報平安。

雖然無立即危險，海巡隊員與警消仍冒著風雨設法搶救SHINE LUCK油輪上的17名船員， 並獲得當地鳳源里長張宇讚協調找到大型懸掛式吊車到場協助，將擱淺岸際油輪上待援17名船員，於清晨近4時許以鐵籠吊掛有驚無險吊掛上岸。

海巡署南部分署表示，這2艘油輪疑因海浪太大流錨，並快速被推向岸際擱淺，由海巡署第七巡防區指揮部成立緊急應變中心，並由第五岸巡隊及大林消防分隊攜帶救生裝備趕赴現場救援。

擱淺2艘油輪全數32名船員都獲救後，先由移民署完成簽證，後續再由船務代理商另行安置。（編輯：李錫璋）1070615

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