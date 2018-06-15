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政治

名家論壇》唐湘龍／蔡哀帝的「台灣正名運動」成功了

文／唐湘龍2018/06/15 08:34
▲蔡英文總統。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡英文總統。（圖／NOWnews資料照）

有一件事，我是願意相信的。

我相信，蔡英文總統沒有想到，不管叫做「中華民國」也好，叫做「台灣」也好，反正，這個台灣2300萬人賴以寄命的政權，幾乎已經可以宣告壽終正寢。

蔡英文總統的「維持現狀」，沒有維持住任何東西。裡子、面子都無法維持。即使只是兩年前，那篇就職演說所揭示的台獨生存戰略--「親美媚日」，今天看起來，都已經虛妄。

從中國大歷史的帝王諡號觀念，蔡英文註定被稱為「哀帝」。蔡哀帝。悲劇象徵。很哀。很悲。把台灣的偏安格局終究帶上了「南方王朝的宿命」。「溫水煮青蛙？」我們都是。

這種感觸，在全球44家主要航空公司幾乎完成「台灣正名運動」的時刻，格外濃烈。包括法航、澳航、德航、泰航等二十多家航空公司已經修改完成，剩下的，各種「技術因素」延後到七月中旬。

本來，連跟台獨關係最密切的日本國航「日航」、「日亞航」都已經完成修改。你可能看見獨派媒體很興奮報導「日本抗中」，經過日本親台人士的連署的請願，「日航」、「日亞航」又改回來了。又把台灣單獨列項。這是在唬爛你。那是獨派媒體的「精神勝利法」。其實，一樣，除了在台灣查詢的繁體中文版之外，「日航」、「日亞航」的國際航空資訊，不管何種日文、英文、簡體中文，都已經徹底「正名」。

你知道這代表什麼意思嗎？

簡單說吧。這代表從今天起，任何一個人，不管你是台灣人或是外國人，全球70億人都一樣，你如果要訂機票、查航班、搜尋國際交通資訊系統裡有關「台灣」的一切，你必須先搜尋「中國」。找到了中國，才能找到台灣。在國際認知上，台灣和港澳正式並列。頂多一個特別行政區。「台灣特區」。不管你願不願意，「台灣是中國的一部分」。在最能代表一個國家主權地位的國際航空資訊上頭，兩岸已經統一了。台灣被「被正名」了。台灣「被統一」了。

首任特首是誰？不管願不意願意承認，就是蔡英文。蔡哀帝。因為蔡英文，不但沒有辦法讓台灣「從世界走向中國」，相反的，蔡英文讓台灣徹徹底底必須「從中國走向世界」。不只是失去四個邦交國的問題。不只是完全退出國際組織活動的問題。不只。

在國際航空資訊系統裡，從此台灣被明確歸屬中國。台灣的正式名稱叫「中國台灣」。蔡英文搞垮了兩岸關係，讓北京有藉口強推國際版的「台灣正名運動」。台灣從來沒有一刻這麼被孤立而且壓抑過。

你知不知道什麼叫做「台灣正名運動」？

2002年5月11日，出現一個叫做「511台灣正名」的政治運動，那是深綠老台獨發起，李登輝擔任總召集人。

「511」聽起來好像諧音「無意義」，所以後來不再強調「511」。這個政治運動到了2006-2008年達到最高潮。那是一個徹底「反中」、「去中」的台獨運動。徹底「黑」中。任何公、民營企業的名稱如果和「中國」、「中華」有關，都承受到很大的壓力。

這個運動被民進黨接收，成為台獨運動的主流。對內「去中國化」，對外尋求包括「以台灣名義加入聯合國」的「入聯運動」。它不只拒絕了「一個中國」，也拒絕了「兩個中國」，兩岸關係不只「一邊一國」，而且「一中一台」。這個運動標定了台獨運動的終極目標：以台灣之名建國。它拒絕了「中華民國是最大公約數」的政治共識，在「台灣」沒有成為國名之前，台獨建國就不算成功。

台獨就台獨，「台灣獨立」如果不能以「台灣」建國，聽起來會很好笑。「台灣」成了明確的政治追求。中國、台灣成為絕對互斥的政治概念。不可能擺在一起。

努力了這麼多年，這個追求「絕對台灣」的「台灣正名運動」竟然用另一種極端的方式將台灣改名成功。讓台灣正式成為「中國台灣」。對一個死都不肯成為中國人，努力把中國稱為「支那」的台獨人士來說，此刻不只淒涼。根本該切腹。如果稱對岸中國，那自己就是「中國台灣」。如果對岸叫「支那」，那自己就叫「支那台灣」。你要如何稱呼自己？我沒意見。但選項就只剩這兩個。這是蔡英文政府對統一的偉大貢獻。

生氣也沒用。「不再容忍」也沒用。這是戰略失敗的巨大代價。不可回復的傷害。

這種傷害，在台灣內部是看不到的。現在，循著「台灣正名運動」的邏輯，年底大選，還有幾個敏感性很高的公投。一個叫做「禁止懸掛五星旗」。一聽就知道這是違反言論自由理念的返祖政治。但就算禁得了，請問：要不要禁止全面懸掛五星旗的國際航空公司飛進台灣？還是，從此把台灣劃成「親中禁航區」，只要「親中」，就剝奪「准入權」？

還一個，更妙了。叫做「京奧正名」。就是說，2020的東京奧運，台灣不再用「中華台北」的藝 名，而要用本名，用「台灣」之名。就像獨派媒體早就自我正名，不稱「中華隊」，只稱「台灣隊」。但這個公投還沒推，國際奧會已經發函「中華台北奧會」，「京奧正名」是不可能的事。台灣可以選擇不參加京奧。如果要參加，就是「中華台北」。

國際奧會沒說的是：如果改成「中國台灣隊」，應該沒有阻力。

蔡英文執政兩年，台灣在國際社會徹底邊緣化。獨派人士鬼扯幾十年的「台灣地位未定論」已經沒有任何實質意義。台灣地位已定，蔡英文定的，就是「中國台灣」。

嘴巴上說什麼，叫什麼都沒用。民進黨帶著台灣快速走向「一國兩制」。習近平在十九大上頭的台灣論述，蔡英文完全實踐了。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇蔡英文航空公司李登輝東京奧運
川金會後　中美重心將轉到南海較勁

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