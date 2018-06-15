棉被上的水墨畫 台灣畫家義大利展出

此次張耀煌的「詩意、流動」展，在巴勒摩的一棟十四世紀古蹟Palazzo Chiaramonte-Steri中舉辦。他希望藉由作品，讓這座宏偉建築轉化為人與藝術互動的空間，並引起觀者思考，當代人類的哲學、精神和存在議題。

張耀煌今年七十歲，2016年曾在羅馬當代藝術館舉辦「蒼生問」個展，2015年曾參與威尼斯藝術雙年展的平行展。他擅長使用中國水墨畫的運筆技巧，結合多元媒材創作，使其作品充滿人文氣息與禪學傳統。

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）台灣藝術家張耀煌預定6月17日到8月19日，在義大利西西里島首府巴勒摩（Palermo）舉辦作品展，他以當地購買的棉被當畫布，展現傳統技法水墨畫，巧妙聯結東西方元素。

副策展人張馨文表示，巴勒摩這個城市過去曾歷經數個歐洲國家占領，現在和北非、南歐各國關係仍很緊密，當地多元融合的文化，充滿故事的歷史背景，都成為張耀煌創作的靈感。

張馨文表示，例如張耀文觀察到當地很多居民會在陽台曬衣服被單，為了融入在地媒材，他買了當地的被單，在工作室外的花園，把被單掛起來作畫，這一件件畫上中式水墨畫的巴勒摩被單，象徵了他自身文化與當地文化的接軌。

在展覽開幕前，張耀煌將在工作室舉辦每日工作坊，透過開放互動的形式，邀請民眾和當地藝術家參與藝術展，張耀煌並將教導參與者傳統書法，以及如何在燈籠上題字作畫。（編輯：紀錦玲）1070615