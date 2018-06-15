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熱帶性低氣壓可能成颱 南高屏台東防豪雨

中央社2018/06/15 08:25
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象局觀測，影響台灣的熱帶性低氣壓有可能增強為颱風，今天全台天氣不穩定，降雨機率高，台南、高雄、屏東及台東都有豪雨等級以上降雨，屏東應防大豪雨。

氣象局觀測，清晨熱帶性低氣壓的中心很靠近高雄、屏東一帶，是否增強為颱風，預計上午9時就可揭曉。

氣象局提醒，無論熱帶性低氣壓是否變成颱風，南台灣降雨不可輕忽，台南、高雄、屏東及台東會有豪雨等級以上降雨，尤其屏東可能出現大豪雨。

氣象局清晨發布中南部及東半部12縣市大雨、豪雨特報，民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區防落石坍方、溪水暴漲及土石流；同時今天適逢大潮，沿海地區要留意潮位變化，防積水。

氣象局觀測，0時至上午7時30分，累積降雨最多的是高雄市小港區134毫米，其次是高雄市阿蓮區123毫米，高雄市前鎮區、大寮區、林園區及屏東市、屏東新園鄉、萬丹鄉累積降雨也都超過100毫米。

今天台灣各沿海空曠地區、鄰近海域及各離島有9至10級強陣風，沿海有較大風浪或長浪，氣象局也發布台灣本島及離島19縣市陸上強風特報。

受降雨影響，氣象局預測今天北部高溫約攝氏26至28度，其他地區28至30度，較舒適涼爽。（編輯：張銘坤）1070615

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