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中央社

台股月線保衛戰 電子股成多空指標

中央社2018/06/15 08:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）受到美國升息衝擊，台股14日重挫百餘點直接測試月線約11019點支撐，不過隨著美國科技股強彈，分析師認為，台股月線要止跌，電子股是多空指標。

美股4大指數中，科技股表現強勢，道瓊工業指數下跌25.89點、跌幅0.10%、收在25175.31點，NASDAQ指數上漲65.34點、漲幅0.85%、收在7761.04點，S&P 500指數上漲6.86點、漲幅0.25%、收在2782.49點，費城半導體指數上漲8.64點、漲幅0.61%、收在1423.12點。

分析師表示，台股若能收在月線之上，顯示盤勢還在多頭掌握之中，且在月線、季線、半年線、年線都呈現上揚的態勢下，技術面依舊支持多頭，短線雖回檔超過200點，仍可視為多頭回檔。

不過，投資人仍須擔憂外資動向，外資不但在現貨市場大舉賣超，台指期淨多單也降至4.36萬口，在美國升息之後呈現退場跡象，除非短線可迅速回到5萬口以上，否則指數要有顯著漲幅，仍缺籌碼面助陣。

歐洲央行(ECB)預期利率將再維持在目前的創紀錄低水準至少1年，歐洲主要股市勁揚，倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)終場上漲0.8%、收在7765.79點，巴黎股市CAC 40指數上漲1.4%、收在5528.46點，法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.7%、收在13107.10點。（編輯：黃國倫）1070615

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