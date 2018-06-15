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影／海巡、消防人員冒風雨　搶救流錨擱淺的2艘油輪船員

記者黃守作／高雄報導2018/06/15 09:39
▲因受10級強陣風吹襲之影響，致流錨擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍WINNER 19油輪14位船員，以及在小港區鳳鼻頭漁港前方0.2浬處的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪18位船員，目前均安置在海巡署南部分署第5岸巡隊鳳鼻頭安檢所。(圖／海巡署第5岸巡隊提供)
▲因受10級強陣風吹襲之影響，致流錨擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍WINNER 19油輪14位船員，以及在小港區鳳鼻頭漁港前方0.2浬處的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪18位船員，目前均安置在海巡署南部分署第5岸巡隊鳳鼻頭安檢所。(圖／海巡署第5岸巡隊提供)

行政院海洋委員會海巡署南部分署第5岸巡隊人員，自14日晚間到今(15)日4點5分，陸續救起因受10級強陣風吹襲之影響，致流錨擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍WINNER 19油輪14位船員，以及在小港區鳳鼻頭漁港前方0.2浬處的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪18位船員，目前均安置在海巡署南部分署第5岸巡隊鳳鼻頭安檢所。

海巡署南部分署第7巡防區指揮部雷達操作員於14日晚間7時，在雷達顯示畫面，發現2艘快速航向岸際目標疑似流錨，乃聯絡高雄港VTC台協助監控，並由第7巡防區指揮部成立緊急應變中心，由第5岸巡隊巡邏組及鳳鼻頭安檢所人員，協同高雄市政府消防局救災人員，攜帶救生裝備趕赴現場，確認有2艘船泊在岸際擱淺。


▲海巡署南部分署第5岸巡隊隊長陳朝陽(左)送熱湯給獲救船員。(圖／海巡署第5岸巡隊提供)

其中，擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處重1597噸級的斐濟籍WINNER 19油輪，船上有14位船員，因擱淺在沙岸地形，救援人員當機立斷，在船首掛起繩梯後，協助受困船員涉水上岸，並於晚間10時安置在鳳鼻頭安檢所，並由安檢所人員提供保暖衣物，而這14位外籍船員於今(15)日由移民署完成簽證，後續將由代理行另行安置。


▲安置在海巡署南部分署第5岸巡隊鳳鼻頭安檢所的獲救船員。(圖／海巡署第5岸巡隊提供)

至於另1艘重3274噸級的巴拿馬籍SHINE LUCK油輪，船上有18位船員，擱淺在小港區鳳鼻頭漁港北堤，其中1位船員冒險泅渡上岸，一度下落不明，經海巡署岸際搜救人員尋獲，並確認生命安全，而該船擱淺處為礁岸地形救援不易，且天候不佳，陣風達12級，空勤總隊的救援直升機因天候因素，無法出勤，船上17位船員仍在等待救援。


▲海巡署南部分署第5岸巡隊人員為受擦傷的獲救船員敷藥。(圖／海巡署第5岸巡隊提供)

到了今(15)日凌晨3時，重機具吊車抵達現場，並以鐵籠吊掛方式，讓17位受困多時的船員，於4點5分，全數平安脫困，均送往海巡署南部分署第5岸巡隊鳳鼻頭安檢所安置。

海巡署南部分署第5岸巡隊隊長陳朝陽表示，此次救援任務，海巡署共出動12車55人1艇，消防人員共7車25人，有賴海巡及消防人員的徹夜救援，使這2艘船舶的船員，才得以平安順利脫困。

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