NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大鵬灣台17路段　淹水封閉影／被炸失明　敘童：爸爸我看不見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台南強降雨 半數行政區累積破百毫米

中央社2018/06/15 09:08
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南15日電）鋒面北移，台南強降雨，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南半數行政區24小時累積雨量破百毫米，也挹注乾涸的水庫蓄水，但還不足以解除旱象。

南區氣象中心在台南有57個雨量觀測站，截至今天上午8時，涵蓋全市半數行政區的20個觀測站，24小時累積雨量破百毫米，以南化區137毫米居冠，其次是龍崎區135毫米，北區127毫米。

南區氣象中心人員表示，在鋒面及熱帶性低氣壓影響下，雨勢將持續到6月18日，6月21日前還是有陣雨。南區氣象中心技正黃文亭說，台南今天白天雨勢逐漸緩和，下午起至明天前是降雨空檔。

台南雨勢不斷，市區地下道曾因積水封閉，但不久後就解除。

台南市警局第三分局表示，安南區北安路昨晚9時許發生路樹倒塌，造成一輛機車撞擊路樹倒地，機車機士擦傷送醫。

降雨也挹注水庫蓄水。供應台南民生及工業用水的南化水庫，24小時累積雨量60.4毫米，加上從高雄越域引水，水庫已進水280萬公噸，持續進水中。

水利署南區水資源局副局長簡振源說，以灌溉為主的曾文水庫，集水區累積雨量56毫米，進水240萬公噸，主要雨勢集中在昨天傍晚到晚上，今天雨量只有個位數，還不足以解除旱象。

南水局上午8時最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1812萬公噸，蓄水率3.99%；南化水庫有效蓄水量2287萬公噸，蓄水率24.49%。（編輯：黃瑞弘）1070615

美駐南韓大使提名人 支持暫...川普向北韓將領敬禮惹議 白...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan