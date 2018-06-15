台南強降雨 半數行政區累積破百毫米

（中央社記者張榮祥台南15日電）鋒面北移，台南強降雨，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南半數行政區24小時累積雨量破百毫米，也挹注乾涸的水庫蓄水，但還不足以解除旱象。

南區氣象中心在台南有57個雨量觀測站，截至今天上午8時，涵蓋全市半數行政區的20個觀測站，24小時累積雨量破百毫米，以南化區137毫米居冠，其次是龍崎區135毫米，北區127毫米。

南區氣象中心人員表示，在鋒面及熱帶性低氣壓影響下，雨勢將持續到6月18日，6月21日前還是有陣雨。南區氣象中心技正黃文亭說，台南今天白天雨勢逐漸緩和，下午起至明天前是降雨空檔。