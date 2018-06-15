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不滿被記者追問　林靜儀怒嗆：要檢討我出生用多少吸管？

編輯中心／綜合報導2018/06/15 09:18
▲林靜儀在會議中使用吸管喝飲料的照片打臉。（圖／NOWnews資料照）
▲林靜儀在會議中使用吸管喝飲料的照片打臉。（圖／NOWnews資料照）

日前環保署預告自明年 7 月開始，公部門、學校、百貨、連鎖速食店的內用飲料將禁用塑膠吸管，民眾問道：「喝珍珠奶茶該怎麼辦？」有官員則回應：「可以用湯匙喝珍奶！」引發爭議；而民進黨立委林靜儀也在自己的臉書上 PO 文力挺，表示自己一直以來都是「用湯匙」喝珍奶，卻被網友 PO 出她過去曾使用塑膠吸管的照片打臉。

林靜儀日前在臉書上 PO 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺「限制塑膠吸管政策」引發質疑聲浪，事後她再度發文解釋，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都「用湯匙喝珍奶」；不過卻有網友 PO 出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，昨（14）日她出面解釋：「外帶你用五根吸管也沒人有意見！」


民進黨立委林靜儀日前在臉書 PO 文，澄清自己並沒有說 10 多年來都用湯匙喝珍奶。（圖／翻攝自林靜儀臉書 , 2018.06.13）

林靜儀指出自己的意思是「少一根是一根，能不用就不用」，並非叫大家完全不能使用，不滿外界扭曲政策的原意，指稱該政策並無規範「外帶」的部分，且說「民眾手搖杯，你要用一根吸管喝、五根吸管喝，不會有人有意見！」

綜合媒體報導，當現場記者繼續追問「所以妳覺得用塑膠吸管喝冷飲是 OK 的？」林靜儀立刻反嗆：「所以你要開始檢討我出生後用了多少塑膠吸管嗎？」她強調，一年少用幾根塑膠吸管，應該不會「天地毀滅」，若是真的想喝手搖飲，為何自己不去準備一根大的金屬吸管？

關鍵字吸管限塑林靜儀打臉珍奶
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