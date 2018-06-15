不滿被記者追問　林靜儀怒嗆：要檢討我出生用多少吸管？

日前環保署預告自明年 7 月開始，公部門、學校、百貨、連鎖速食店的內用飲料將禁用塑膠吸管，民眾問道：「喝珍珠奶茶該怎麼辦？」有官員則回應：「可以用湯匙喝珍奶！」引發爭議；而民進黨立委林靜儀也在自己的臉書上 PO 文力挺，表示自己一直以來都是「用湯匙」喝珍奶，卻被網友 PO 出她過去曾使用塑膠吸管的照片打臉。

林靜儀日前在臉書上 PO 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺「限制塑膠吸管政策」引發質疑聲浪，事後她再度發文解釋，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都「用湯匙喝珍奶」；不過卻有網友 PO 出林靜儀在會議中使用吸管喝咖啡的照片打臉，昨（14）日她出面解釋：「外帶你用五根吸管也沒人有意見！」