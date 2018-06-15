川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

川普向他國將領回敬禮的舉動，讓若干批評人士不敢置信，他們表示，總統似乎對金正恩及他的獨裁政權過於寬容。金氏政權被控嚴重侵犯人權。

在這看似尷尬的時刻，川普簡短地向這位將領回禮。

影片畫面可見，金正恩當時向川普引介這位北韓將領，川普便伸出手，打算與對方握手，但這位將領則向川普敬禮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這弔詭的時刻，是川普本週赴新加坡，與金正恩舉行高峰會期間拍下。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）北韓國營電視台今天播出美國總統川普向北韓將領敬禮，金正恩在一旁觀看的影片，川普因此再次招致批評。白宮急滅火表示，是對方先向川普敬禮，川普見狀才基於禮貌回禮。

民主黨聯邦參議員范荷倫（Chris Van Hollen）發推文表示：「北韓利用我們的總統進行宣傳，不意外。」

范荷倫說：「金正恩在未做出任何具體承諾下，立刻取得讓步。看著川普在加拿大失信於我們的盟友，卻稱讚金正恩，還向北韓將領敬禮，真令人噁心。」

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，川普僅是出於禮貌才這麼做。

桑德斯說：「這是種常見的禮節，當另一個政府的軍官向你行禮時…你將回禮。」（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070615