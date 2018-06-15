NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大鵬灣台17路段　淹水封閉影／被炸失明　敘童：爸爸我看不見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

中央社2018/06/15 09:12
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）北韓國營電視台今天播出美國總統川普向北韓將領敬禮，金正恩在一旁觀看的影片，川普因此再次招致批評。白宮急滅火表示，是對方先向川普敬禮，川普見狀才基於禮貌回禮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這弔詭的時刻，是川普本週赴新加坡，與金正恩舉行高峰會期間拍下。

影片畫面可見，金正恩當時向川普引介這位北韓將領，川普便伸出手，打算與對方握手，但這位將領則向川普敬禮。

在這看似尷尬的時刻，川普簡短地向這位將領回禮。

川普向他國將領回敬禮的舉動，讓若干批評人士不敢置信，他們表示，總統似乎對金正恩及他的獨裁政權過於寬容。金氏政權被控嚴重侵犯人權。

民主黨聯邦參議員范荷倫（Chris Van Hollen）發推文表示：「北韓利用我們的總統進行宣傳，不意外。」

范荷倫說：「金正恩在未做出任何具體承諾下，立刻取得讓步。看著川普在加拿大失信於我們的盟友，卻稱讚金正恩，還向北韓將領敬禮，真令人噁心。」

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，川普僅是出於禮貌才這麼做。

桑德斯說：「這是種常見的禮節，當另一個政府的軍官向你行禮時…你將回禮。」（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070615

台南強降雨 半數行政區累積...中國聲音走出去？學者：中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan