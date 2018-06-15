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〈財報〉Adobe第二季獲利優於預期 盤後卻重挫3

鉅亨網2018/06/15 09:19
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Adobe (ADBE-US) 週四 (14 日) 盤後一度重挫多達 5%，隨後跌幅收斂至下跌近 3%，但在交易時間該公司甫公布 2018 財年第二季 (6 月 1 日止) 獲利優於預期。

Adobe 財報重要數據  vs. Thomson Reuters 調查的分析師預期

稅前純益：不含一次性項目，每股 1.66 美元 vs. 1.54 美元

營收： 22 億美元 (年增 24%)  vs. 21.6 億美元

Adobe 聲明指出，公司多數營收來自訂閱，而該類別較去年同期成長近 30%。

Adobe 於該季以 16.8 億美元收購電商平台 Magento Commerce，並任命 John Murphy 為其新財務長，取代 Mark Garrett。

當季，電子簽章公司 DocuSign (DOCU-US) 掛牌上市，該公司產品為 Adobe Sign 競爭對手。

DocuSign 股價走勢

由 Alex Zukin 領導的 Piper Jaffray 分析師在周一的報告中提到，該公司第二季表現良好。以創意雲端 (Creative Cloud) 業務來說，含 Photoshop 和 Illustrator 等工具，國際動能尤為強烈；以企業為中心的體驗雲端業務 (Experience Cloud) 來說，他們的態度相當積極，這是 3 到 4 季以來第一次來自甲骨文和 IBM 的競爭環境軟化。

Adobe 執行長 Shantanu Narayen 在法說會上表示，第二財季一大助力來自公司與微軟的合作，而整體來說，第三財季通常是淡季，第四財季才會轉強。

Narayen 也強調了 AI 對於公司未來的重要性，這與收購 Magento Commerce 息息相關，因為 Magento 的 BtoB 和 BtoC 服務可以協助公司在電商平台上「完成循環」，並與公司自家的預測智能功能相互配合。

Q3 財測  vs. Thomson Reuters 調查的分析師預期

稅前純益：不含一次性項目 1.68 美元  vs. 1.61 美元

營收：22.4 億美元  vs. 22.3 億美元

Adobe 預期，第三財季占營收 7 成的數位媒體 (Digital Media) 業務部門年成長 25%，FactSet 分析共識則為年增 23.4%。

Murphy 表示，公司預計 Magento 可以在第三第四季貢獻營收約莫 4000 萬美元，但目前此數據不納入 Q3 財測中。

今年迄今，Adobe 股價上漲了 47%。

Adobe 股價走勢
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