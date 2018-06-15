中國聲音走出去？學者：中國夢出口轉內銷

具官方色彩的中廣聯電視製片委員會和中國電視劇製作產業協會2016年共同制訂「電視劇內容製作通則」，要求中國影視業者製作電視劇必須「努力講好中國故事，弘揚中國精神，凝聚中國力量，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出貢獻」。

然而，陸媒不會提及，看似花團錦簇的繁盛影視產業鏈背後，是急速緊縮的內容控制。

（中央社記者繆宗翰台北15日電）中國近年加強影視產品輸出，但學者戴瑜慧分析，中國文化產品影響力有限，北京主要仍透過銳實力爭取話語權，大張旗鼓銷售影視產品，只是「出口轉內銷」，營造「中國夢」幻象。

中國廣電總局同年隨即公告，網路劇將比照電視劇內容製作通則進行審查，嚴禁播出輪迴轉世、離奇案件、同性戀、婚外情、早戀等內容。

國立交通大學傳播與科技學系助理教授戴瑜慧接受中央社記者訪問時分析，中共總書記習近平繼已故領導人毛澤東之後，於2014年再度主持召開「文藝工作座談會」，顯示習近平強調意識型態控管，力度向毛澤東看齊。

她認為，這是中國影視文化商品逐漸流於「愛國主義商品」的主因。因此，這些作品對國外的影響力有限。

戴瑜慧分析，中國大力輸出「愛國主義商品」目的在於向國內營造強大的「中國夢」形象，「告訴國內的人，我們是很重要的」。

她表示，對北京而言，想要「說好中國故事」，靠的不是文化產品的精緻度，而是政治、經濟等銳實力（sharp power）滲透。

戴瑜慧說，中共壟斷中國市場，外國影視企業想要進入這塊大餅「內容製作自然會向中共靠攏」，中共便可藉此影響其他國家的文化產品生產。（編輯：馮昭）1070615