屏東沿海4鄉鎮傳淹水 多處路段交通管制

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）熱帶性低氣壓帶來的豪雨，昨天到今天上午8時，已為屏東帶來390毫米的雨量，屏東沿海鄉鎮佳冬、林邊、枋寮和東港今天上午都有淹水災情，縣內有多處路段進行交通管制。

雨勢今天已由屏東南邊逐漸往北部轉移，今天屏東所下雨量截至今天上午8時最高在屏東中區的新園鄉和萬丹鄉，新園鄉133毫米、萬丹鄉128毫米，分居全台第3、4高雨量;但2天累積雨量仍以屏東春日鄉士文村最高達390毫米，居全台之冠，士文村昨晚聯外道路落石坍方，今天停止上班上課。

昨天遇滿潮，沿海鄉鎮包括東港鎮低窪區今天上午都傳出淹水災情，除了有少數民宅淹水外，縣府災情統計，昨天淹水的佳冬鄉台17線羌園段今天上午又淹水25公分，已封閉外車道;台17線大鵬灣路段淹水30公分，上午7時許封閉，另東港鎮區內進德大橋附近也有淹水災情，但還可通行。