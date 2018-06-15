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即時跑馬燈大鵬灣台17路段　淹水封閉影／被炸失明　敘童：爸爸我看不見8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

屏東沿海4鄉鎮傳淹水 多處路段交通管制

中央社2018/06/15 09:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）熱帶性低氣壓帶來的豪雨，昨天到今天上午8時，已為屏東帶來390毫米的雨量，屏東沿海鄉鎮佳冬、林邊、枋寮和東港今天上午都有淹水災情，縣內有多處路段進行交通管制。

雨勢今天已由屏東南邊逐漸往北部轉移，今天屏東所下雨量截至今天上午8時最高在屏東中區的新園鄉和萬丹鄉，新園鄉133毫米、萬丹鄉128毫米，分居全台第3、4高雨量;但2天累積雨量仍以屏東春日鄉士文村最高達390毫米，居全台之冠，士文村昨晚聯外道路落石坍方，今天停止上班上課。

昨天遇滿潮，沿海鄉鎮包括東港鎮低窪區今天上午都傳出淹水災情，除了有少數民宅淹水外，縣府災情統計，昨天淹水的佳冬鄉台17線羌園段今天上午又淹水25公分，已封閉外車道;台17線大鵬灣路段淹水30公分，上午7時許封閉，另東港鎮區內進德大橋附近也有淹水災情，但還可通行。

聯絡滿州鄉與牡丹鄉的屏172線正辦理工程施工，因下雨導致土石鬆軟，道路封閉，縣府籲請民眾改道。

除了淹水災情外，豪雨造成最多的災情是路樹倒塌、電線掉落災情，屏東市今天凌晨有2起電器起火的小災情;長治鄉昨晚有1600多戶停電，南州鄉溪州村也傳出停電，經台電搶修都已復電。

這波熱帶性低氣壓不但帶來豪雨，風勢也不小，6級陣風夾帶強勢雨量，讓不少民眾在臉書留言「跟颱風差不多」。

東港到小琉球的東琉球線交通船今天仍停止行駛。（編輯：張銘坤）1070615

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