影／被炸失明！醒來眼前一片黑　敘童淚崩：爸爸我看不見

綜合外國媒體報導，年僅 10 歲的男童阿卜杜勒穆恩（Abdul Muain），家住敘利亞的古城阿夫林（Afrin），在齋戒月的首日，他於住家附近玩耍時，不小心誤踩地雷遭到炸傷，身受重傷的他立刻被送往醫院急救。雖然保住了性命，雙眼卻因此被炸失明。

戰火無情！敘利亞近年來內戰不斷，近日當地一名 10 歲男童更不幸被地雷炸傷，雙眼因此失明。當他在醫院中甦醒後，驚覺眼前只剩下一片黑暗，讓小小年紀的他當場倒臥父親懷中大哭，崩潰喊著：「爸爸！我的眼睛...我看不見！」這一幕讓許多人看了為之心碎。



▲男童在失明後，當場倒臥父親懷中大哭，崩潰喊著：「爸爸！我的眼睛...我看不見！」（圖／翻攝自臉書, 2018.6.15）

報導指出，阿卜杜勒在甦醒之後，發現自己眼前一片漆黑，完全看不見時，當場驚嚇地不斷尖叫，崩潰哭喊：「爸爸！我的眼睛...我看不見！」而他的父親也只能緊緊將兒子抱在懷中，盡力安撫他，試圖讓他冷靜下來。這一幕被旁人拍下影片上傳網路，令全世界許多網友看了為之心碎。

不過根據當地媒體報導，本月 13 日醫院已傳出好消息，目前阿卜杜勒的雙眼在經過治療後，已漸漸好轉，他的視力也慢慢恢復當中，未來很有機會能夠重見光明。