歐央行年底結束購債、美元揚　新台幣早盤又見3字頭

歐洲央行決議年底結束購債計畫，歐元急貶，加上美國聯準會升息效應，美國消費數據表現強勁，支撐美元指數續揚，新台幣兌美元今（15）日早盤也貶值，並一度見到「3字頭」，但在觸及30元、貶值6.2分後，隨即又回到29.99元震盪。

美股漲多跌少，那斯達克指數再創收盤歷史新高，道瓊工業指數下跌25.89點，收在25175.31點；那斯達克指終場上漲65.34點，收在7761.04點。台股今日開盤跌15.78點，加權股價指數以10998.20點開出，目前下跌10點左右。

國際匯市部分，歐洲央行（ECB）召開貨幣決策會議，決議將在今年年底時結束購債計畫，基準利率維持在0%不變，且接下來到至少2019年夏天左右都將維持在現有水準，歐元急貶，美元指數續揚，亞洲主要貨幣兌美元也貶值，其中韓元兌美元一度貶至1090價位，日圓又貶回110價位，而人民幣兌美元中間價6.4306元，較前一交易日中間價大貶344基點。