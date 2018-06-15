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歐央行年底結束購債、美元揚　新台幣早盤又見3字頭

記者顏真真／台北報導2018/06/15 10:08
▲新台幣兌美元6月15日早盤走貶，並一度見到3字頭。（圖／ NOWnews 資料照）
▲新台幣兌美元6月15日早盤走貶，並一度見到3字頭。（圖／ NOWnews 資料照）

歐洲央行決議年底結束購債計畫，歐元急貶，加上美國聯準會升息效應，美國消費數據表現強勁，支撐美元指數續揚，新台幣兌美元今（15）日早盤也貶值，並一度見到「3字頭」，但在觸及30元、貶值6.2分後，隨即又回到29.99元震盪。

美股漲多跌少，那斯達克指數再創收盤歷史新高，道瓊工業指數下跌25.89點，收在25175.31點；那斯達克指終場上漲65.34點，收在7761.04點。台股今日開盤跌15.78點，加權股價指數以10998.20點開出，目前下跌10點左右。

國際匯市部分，歐洲央行（ECB）召開貨幣決策會議，決議將在今年年底時結束購債計畫，基準利率維持在0%不變，且接下來到至少2019年夏天左右都將維持在現有水準，歐元急貶，美元指數續揚，亞洲主要貨幣兌美元也貶值，其中韓元兌美元一度貶至1090價位，日圓又貶回110價位，而人民幣兌美元中間價6.4306元，較前一交易日中間價大貶344基點。

至於新台幣今日早盤也走貶。匯銀人士指出，新台幣兌美元以29.99元、貶值5.2分開出，隨後觸及「3字頭」，來到30元、貶值6.2分，這也是繼5月30日睽違逾5個月重現「3字頭」後，新台幣兌美元再度見到3字頭，但美元賣盤隨即出現，新台幣又拉回2字頭，在29.99元震盪。

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