FBI前局長查希拉蕊電郵門 督察：誤判但無偏見

報告認為當時的柯米和FBI嚴重犯錯，而且不時強烈批評川普的柯米屢屢遊走機關規定和程序邊緣，麾下兩名探員在私人訊息中透露，「願意採取正式行動影響」川普選情。消息一出，為槓上檢調單位的總統川普新添抨擊砲火。

根據這份外界期待已久的500頁報告，司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）斷定，柯米（JamesComey）沒有表現出任何政治偏見或企圖影響大選。霍洛維茲也沒有對聯邦調查局（FBI）最終不起訴希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的決定提出異議。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國司法部督察長今天說，FBI前局長柯米在處理希拉蕊電郵門調查上出現違抗態度，在2016大選前幾天宣布重啟調查是嚴重誤判，但沒證據顯示他在最終不起訴決定中有政治偏見。

這份內部報告談到希拉蕊電郵門調查一個關鍵時刻時說：「儘管我們承認柯米當時面臨艱困的局面，過程中每個抉擇都很為難，我們最後判定，柯米犯下嚴重判斷錯誤。」

即便如此，司法部督察長對於柯米2016年7月5日宣布的不起訴決定沒有異議。電郵門是指希拉蕊在國務卿任內以私人電子郵件伺服器處理公務。

報告說：「我們沒有發現證據，證明檢調人員結論受到偏見或其他不適當考量的影響。」

「相反地，我們判定這些是基於檢調人員對事實、法律和過去部門作法的評估。」

根據報告，柯米也曾利用私人電郵帳號辦FBI公務，而希拉蕊能夠了解其中的諷刺。她在推特上簡短回應說：「但我的電郵。」希拉蕊應是諷刺2016年大選期間，川普支持者為轉移話題，經常會嘲弄說「但她的電郵」，藉機將矛頭指向希拉蕊。

報告一出後，柯米投書「紐約時報」（NYTimes）寫道，他不同意報告所有的結論，但稱讚「專業」。「督察長團隊以放大鏡檢視FBI的工作，沒有發現證據證明存在偏見或不當動機影響調查。」

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）則抓住報告指稱柯米誤判的觀點趁機表示，這「重申了為何總統質疑柯米的言行，以及FBI部分成員的政治偏見」。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070615