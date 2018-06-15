冠脂妥案主嫌落跑 警方懲處失職人員

全案移審新北地方法院後，法院今年2月間裁定潘駿達100萬元交保、限制住居，且每天晚間9時前到汐止分局社后派出所報到。

潘駿達涉嫌自民國104年起，向住在中國的女子購買前一代降血脂藥，帶回汐止租用的民宅充當工廠，偽造「冠脂妥」批發轉賣各地藥局，獲利新台幣6900萬餘元。檢方去年依藥事法等罪起訴，具體求刑20年。

（中央社記者林長順新北15日電）涉及偽製降血脂藥物「冠脂妥」的被告潘駿達交保後，未按時向警方報到，疑棄保潛逃。汐止警分局今天表示，刑責區偵查佐及派出所員警未落實執行，依規定懲處缺失員警。

新北地方法院昨天開辯論終結庭，但潘駿達缺席，才發現潘駿達並沒有定期向警方報到，疑棄保潛逃，警方也沒有通知法院。法院將拘提潘駿達，如無法拘提到庭，將審酌有無逃亡或藏匿再發布通緝。

汐止分局指出，2月初接獲新北地院函文通知並由刑責區偵查佐轉交派出所辦理，過程中派出所員警未呈報所長及落實轉交，導致案件未落實執行，分局已重新律定流程，並依規定懲處缺失員警。

汐止分局表示，偵查隊游姓偵查佐因便宜行事，且未能主動掌握後續潘嫌動態，也未將本案以交辦單發交社后所辦理，導致後續無人督辦執行情形，擬申誡2次、前偵查隊隊長葉倉池（現職瑞芳分局偵查隊長）考核監督不周，擬申誡一次。

另外，社后派出所陳姓員警簽收公文後，未向正副所長報告，且未主動與警勤區員警確認是否接收到公文，導致案件脫管，而案件經新聞媒體報導，嚴重影響警譽，擬記過一次；另所長洪獻政，未能每天檢視相關簿冊，考核監督不周，申誡一次。（編輯：張銘坤）1070615