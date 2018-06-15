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悚！長髮妹遭附身「白眼狂翻」　發出男嘶吼聲：跟她共存

生活中心／綜合報導2018/06/15 10:11
▲妙齡長髮女子疑有靈異體質，靈媒來到其住處作法，女子隨即遭到男性的靈魂附體，不停翻白眼、低聲嘶吼「我喜歡女孩子，要跟她共存！」網友看了紛紛驚呆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）
▲妙齡長髮女子疑有靈異體質，靈媒來到其住處作法，女子隨即遭到男性的靈魂附體，不停翻白眼、低聲嘶吼「我喜歡女孩子，要跟她共存！」網友看了紛紛驚呆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

關於靈界一事，信者恆信、不信者恆不信！有網友在臉書社團「黑色豪門企業」中分享一段駭人影片，一名妙齡長髮女子疑有靈異體質，靈媒來到其住處作法，女子隨即遭到男性的靈魂附體，不停翻白眼、低聲嘶吼「我喜歡女孩子，要跟她共存！」網友看了紛紛驚呆。

影片中一名靈媒來到房間欲作法收妖，起初女子和工作人員在房內擺設道具，靈媒隨後開始作法，女子竟疑似遭到男性的靈魂附身，整個人變了樣，不停翻白眼、面目猙獰，一邊低聲嘶吼一邊掙扎，需由一旁兩名男子攙扶，靈媒對著女子口中唸唸有詞，只見女子叫聲越來越淒厲。

靈媒以台語詢問「幫你超渡好嗎？」並告知「這不是你的身體，你不能害她，好好講喔」，女子則持續發出低聲嘶吼，靈媒再度詢問「她有觸犯到你嗎？」女子則低聲表示「愛女孩子，愛女孩子，跟她共存，我喜歡」，靈媒表示「你不能占人家的肉身」，女子卻不停想要衝向靈媒，眾人急忙制止，直到最後女子情緒恢復平靜，影片終止。

網友看了紛紛驚呼「看到一半不敢看了」、「不管你們信不信，我是相信了」、「要共存喔！安勒甘厚？看來是一個色鬼！」「女生被上身後，臉變超凶的」；不過有網友認為「不可以這樣處理啦！沒有查明原因是不是有帶令來就打五雷令，傷的是自己而已」。

此外，有網友表示「我曾經有過這女孩的臉書，看她發文還蠻常有類似外力附身的文章，曾經有一篇自己房間整個像被砲彈打到過，翻得亂七八糟的，然後說她自己有這樣靈異的體質」、「是真的，這女的是我朋友，她真的有靈異體質」。


▲妙齡長髮女子疑有靈異體質，靈媒來到其住處作法，女子隨即遭到男性的靈魂附體，不停翻白眼、低聲嘶吼「我喜歡女孩子，要跟她共存！」網友看了紛紛驚呆。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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辣妹菊花噴發　狼狽捧一坨走回飯店

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