〈裕隆股東會〉嚴凱泰首次同時缺席3家 陳國榮證實是

裕隆 (2201-TW) 今 (15) 日召開股東常會，作為裕隆集團召開股東會的第一棒，董事長嚴凱泰未出席主持，由集團副執行長陳國榮代理主席，陳國榮致詞時說明，嚴凱泰主要是因腳傷影響不克出席股東會，這也是嚴凱泰首度一次缺席旗下 3 家企業包括裕隆、裕日車 (2227-TW) 和中華車 (2204-TW) 的股東會。

裕隆集團對外指出，嚴凱泰已向旗下 3 家企業包括裕隆、裕日車和中華車董事會遞交請假單，後續裕日車股東常會也由陳國榮代理主持，而中華車將由中華車副董事長劉興臺代理出席。