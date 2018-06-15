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無畏做空報告 Netflix逆天股價創新高

鉅亨網2018/06/15 10:04
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網路串流商 Netflix (NFLX-US) 不畏作空機構的喊話，股價於週四 (14 日) 續創歷史新高，單日上漲 3.41% 以 392.87 美元作收。

截至 1 年內，Netflix 股票上漲了約 105%。去年整年度 Netflix 股價上漲了 55%。

Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

知名作空機構 Citron Research 週四的一份最新報告提道，Netflix 股價有望「短期內」下滑至 340 美元，但 Netflix 股價似乎把這份報告當成耳邊風，繼續邁向歷史新高。

Citron 分析師 Andrew Left 週四表示，Netflix 只要遇到「任何情況」的減速，都可能「摧毀」其商業模式。

同時，該公司也是身為 FANG (臉書、亞馬遜、Netflix、谷歌) 唯一無法做跨領域的企業，無法進入搜索、硬體、社群、或網購，然而，「FAG」卻已經開始進入 Netflix 的媒體領域，如谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube

Citron 認為，雖然高盛 Goldman Sachs (GS-US) 成為 Netflix 的「啦啦隊」，不斷吹高 Netflix 股價，但在 AT&T (T-US) 併購時代華納 Time Warner (TWX-US) 的情況之後，網路媒體串流業估計將有著明顯的變化。

美國電信龍頭 AT&T 週二 (12 日) 獲得了美國法院的批准，以 850 億美元收購時代華納 Time Warner，並於這兩天完成交易後續。

時代華納旗下最著名的資產包括新聞電視臺 CNN、電影頻道 HBO、及電影巨頭華納兄弟等。AT&T 為美國最大電信商，第 2 大無線電信商。

此外，Citron 也提道了康凱斯特 Comcast (CMCSA-US) 及迪士尼 Disney (DIS-US) 積極的爭取併購 21 世紀福斯 Fox (FOXA-US)，也更加使網路媒體市場變的擁擠

高盛分析師 Heath Terry 此前於週三 (13 日) 已把 Netflix 的目標價從 390 美元調升至 490 美元，並再次強調 Netflix 的「買入」評級，認為該公司今年的負現金流將會逆轉，而 2022 年現金流將轉為正數。

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