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中央社

分析：習近平暗示 北韓和貿易戰捆綁處理

中央社2018/06/15 10:12
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京15日電）美國總統川普即將宣布是否對中國商品課徵懲罰性關稅。有分析說，中國國家主席習近平昨天會見美國國務卿蓬佩奧時，暗示北京將朝鮮半島核問題和貿易爭端捆綁處理的態度。

蓬佩奧（Mike Pompeo）14日從首爾飛抵北京，向中國政府說明川普日前與北韓領導人金正恩在新加坡會談的情況。

據官媒新華社，習近平表示，希望美方慎重處理台灣、經貿摩擦等敏感問題，防止中美關係受到大的干擾；並指朝鮮半島核問題錯綜複雜，「解決起來必然是一個循序漸進的過程」。

法國國際廣播公司（RFI）分析，習近平雖讚揚川金會「取得積極成果」，並表達「中方堅定致力於半島無核化（非核化）」，但似乎留下不少空間。

這篇文章說，「這個空間就是暗示中方可能利用朝鮮半島核問題拿捏美國，以經濟支援全力拉住平壤，不讓朝鮮半島核問題一步到位，而是與中美貿易戰、南海以及台海問題捆綁一起，來制約美國」。

此外，中國外交部昨天也重申，美方若提出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

雖然中方有暗示也有明示，不過據美國華爾街日報（WSJ）報導，川普已批准對中國輸美約500億美元商品加徵關稅。（編輯：馮昭）1070615

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