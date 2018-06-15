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警民聯歡慶祝警察節　大甲警分局倍感溫馨

記者柳榮俊／台中報導2018/06/15 10:48
▲大甲警分局志工祝福警察節快樂（圖／警方提供 , 2018.6.15)
▲大甲警分局志工祝福警察節快樂（圖／警方提供 , 2018.6.15)

台中市政府警察局大甲分局慶祝警察節，大甲警分局12日起舉辦系列慶祝活動，特別規劃「2018台中世界花卉博覽會花博志工特殊課程」訓練，藉以增進志願服務人員專業知能，也為這一場國際級盛會提前作好準備，在警察節前夕，大甲警分局志工中隊長白芙蓉、副中隊長吳盈萱及所有志工也祝福全體警察節快樂，並期望志工們都能成為大甲警分局的助力。

大甲警分局為慶祝警察節及展現警察人員熱心參與公益活動形象，12日舉辦捐血活動，吸引警察同仁及民眾共襄盛舉，大甲警分局同仁總計捐出超過1萬CC熱血。

13日佛教慈濟基金會，也首次在大甲警分局舉辦第一次警察節愛灑活動，特別贈送熱騰騰的素粽，讓警察同仁在警察節及端午佳節前夕，感受到溫暖。特別的是身為慈濟基金會大甲區分會的趙瓊專師姐，本身也是大甲警分局外埔派出所員警陳曉芬的母親，身為警眷的她也因此比其他人更了解平日警察的辛勞，也藉由會中量血壓的活動，關心警察同仁健康。


▲大甲警友辦事處慰勞表揚工作績優員警工作辛勞（圖／警方提供 , 2018.6.15)

大甲警友辦事處及所屬各警友站為慶祝警察節及歡送退休同仁餐會，會中除慰勞表揚工作績優員警工作辛勞，特致贈全體同仁禮卷及應景粽子以表達警友祝賀之意。

大甲警分局表示，在繁重的警政工作下，慈濟人在警察節及端午佳節前夕致送警察同仁素粽、蘋果及協助量血壓等，讓同仁倍感溫馨，另志工及警友們的精神、物質支持，亦是警察執勤時最強而有力的後盾，大甲警分局全體同仁將盡全力作好治安、交通及為民服務的工作。

關鍵字大甲警分局警察節捐血慈濟基金會
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