NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈畢業生曬母合照　網：撞臉AV女神與女友分手竊車輕生　警查獲攔阻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中國施壓更名矮化台灣 美民航業不為所動

中央社2018/06/15 10:18
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）中國4月去函數十家外國航空公司，要求不得將台灣標註為國家，英國航空等業者向北京屈服，但在華府力挺下，全美3大國際航空公司美國、達美和聯合至今拒絕接受中方要求。

華爾街日報報導，白宮5月以「歐威爾式胡言亂語」重批北京，呼籲中國停止威脅美國航空業，跨黨派聯邦參議員接著敦促業者挺身對抗中方「霸凌」，美國民航業似乎受華府影響，至今對北京要求不為所動。

聯合航空（United Airlines）發言人透過聲明表示：「這是各國政府要解決的外交問題，所以我們已將此事交給美國政府處理。」達美航空（Delta AirLines）發言人說，達美就此事與美國政府保持密切溝通。

美國航空（American Airlines）發言人則不予置評。

值得注意的是，兩家與北京關係密切的香港航空業者，至今仍未照中方要求更改台灣標註。國泰與香港航空英文官網的出發與目的地選單，都顯示Taiwan，未以加註China的方式將台灣形容為中國一部分。

截至14日，全日空（ANA）、日本航空（JAL）、韓亞航空（Asiana）、大韓航空（Korean Air）、印度航空（Air India）和越南航空（Vietnam Airlines）也未更改台灣標註，這些業者所屬國家都有歷史或政治理由反抗中國。

中國官方4月25日致函44家外國航空公司，要求修改對台灣的稱呼，最初限期30天，之後將最後期限延到7月25日。中國民用航空局揚言，將對不照辦的航空公司採取「進一步措施」，包括列入嚴重失信行為紀錄並予以懲戒。

上海美國商會會長季瑞達（Kenneth Jarrett）表示，這是中國運用日漸強大的國際影響力，以其世界觀指使全球組織、國家和企業的另一起案例。

季瑞達說：「對在中國有生意的企業來說，最終可能面臨抉擇：修改全球網站，符合中國的領土主權觀點，否則就被排除在外，或在中國市場營運困難。」

光是今年，就有十幾家西方品牌和企業因碰觸北京的敏感神經，迅速向中方低頭。中國民航局發函要求更改台灣標註，引起華府強烈反彈，除了白宮重批，8名聯邦參議員5月也聯名致函美國航空業者，誓言反抗中方干預美國企業運作。

不過，法國航空（Air France）、英國航空（British Airways）、德國漢莎航空（Lufthansa）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、菲律賓航空（Philippine Airlines）、新加坡航空（SingaporeAirlines）、泰國航空（Thai Airways）、土耳其航空（Turkish Airlines）、加拿大航空（Air Canada）等業者已順北京的意，在網站上將台灣標為Taiwan,China。

澳洲航空（Qantas）尚未更改，但執行長喬伊斯（Alan Joyce）上週預告，澳航將在最後期限前遵從北京要求。

國際航空運輸協會（IATA）發言人說，中國施壓航空業更改台灣標註，提出「非常嚴格的要求」。國際航空公司的業務無關政治，當政府提出的要求是政治性質，而非著眼營運，業者會覺得很嚴苛。（編輯：紀錦玲）1070615

世足俄隊開幕大捷 異議人...東元董座：節能和智能產品估...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan