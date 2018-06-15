中國施壓更名矮化台灣 美民航業不為所動

聯合航空（United Airlines）發言人透過聲明表示：「這是各國政府要解決的外交問題，所以我們已將此事交給美國政府處理。」達美航空（Delta AirLines）發言人說，達美就此事與美國政府保持密切溝通。

華爾街日報報導，白宮5月以「歐威爾式胡言亂語」重批北京，呼籲中國停止威脅美國航空業，跨黨派聯邦參議員接著敦促業者挺身對抗中方「霸凌」，美國民航業似乎受華府影響，至今對北京要求不為所動。

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）中國4月去函數十家外國航空公司，要求不得將台灣標註為國家，英國航空等業者向北京屈服，但在華府力挺下，全美3大國際航空公司美國、達美和聯合至今拒絕接受中方要求。

美國航空（American Airlines）發言人則不予置評。

值得注意的是，兩家與北京關係密切的香港航空業者，至今仍未照中方要求更改台灣標註。國泰與香港航空英文官網的出發與目的地選單，都顯示Taiwan，未以加註China的方式將台灣形容為中國一部分。

截至14日，全日空（ANA）、日本航空（JAL）、韓亞航空（Asiana）、大韓航空（Korean Air）、印度航空（Air India）和越南航空（Vietnam Airlines）也未更改台灣標註，這些業者所屬國家都有歷史或政治理由反抗中國。

中國官方4月25日致函44家外國航空公司，要求修改對台灣的稱呼，最初限期30天，之後將最後期限延到7月25日。中國民用航空局揚言，將對不照辦的航空公司採取「進一步措施」，包括列入嚴重失信行為紀錄並予以懲戒。

上海美國商會會長季瑞達（Kenneth Jarrett）表示，這是中國運用日漸強大的國際影響力，以其世界觀指使全球組織、國家和企業的另一起案例。

季瑞達說：「對在中國有生意的企業來說，最終可能面臨抉擇：修改全球網站，符合中國的領土主權觀點，否則就被排除在外，或在中國市場營運困難。」

光是今年，就有十幾家西方品牌和企業因碰觸北京的敏感神經，迅速向中方低頭。中國民航局發函要求更改台灣標註，引起華府強烈反彈，除了白宮重批，8名聯邦參議員5月也聯名致函美國航空業者，誓言反抗中方干預美國企業運作。

不過，法國航空（Air France）、英國航空（British Airways）、德國漢莎航空（Lufthansa）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、菲律賓航空（Philippine Airlines）、新加坡航空（SingaporeAirlines）、泰國航空（Thai Airways）、土耳其航空（Turkish Airlines）、加拿大航空（Air Canada）等業者已順北京的意，在網站上將台灣標為Taiwan,China。

澳洲航空（Qantas）尚未更改，但執行長喬伊斯（Alan Joyce）上週預告，澳航將在最後期限前遵從北京要求。

國際航空運輸協會（IATA）發言人說，中國施壓航空業更改台灣標註，提出「非常嚴格的要求」。國際航空公司的業務無關政治，當政府提出的要求是政治性質，而非著眼營運，業者會覺得很嚴苛。（編輯：紀錦玲）1070615