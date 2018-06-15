NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈畢業生曬母合照　網：撞臉AV女神與女友分手竊車輕生　警查獲攔阻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

李澤鉅再出擊 長實105億購倫敦商廈 有瑞銀總部加

鉅亨網2018/06/15 10:28
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

長實 (1113-HK) 昨 (14) 日公佈斥資 10 億英鎊 (約港幣 105 億元) 收購英國倫敦 5 Broadgate 甲級寫字樓 (即瑞銀英國總部大樓)。截至今(15) 日 10:00，長實跌 0.381%，報港幣 65.4 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

5 Broadgate 物業座落於倫敦市利物浦街 (Liverpool Street) 火車站及地鐵站毗鄰，是一幢建築面積約 120 萬平方呎的簇新甲級寫字樓。物業自 2015 年落成後由 UBS (瑞銀集團) 承租作為英國總部，租約年期至 2035 年。

同時其正在倫敦開發 Chelsea Waterfront 及 Convoys Wharf，以及在劍橋郡的 Teversham Road 項目。5 Broadgate 的呎價為中環中心的 1/3，成交價僅等於中環中心的 1/4，年租金收入接近中環中心的一半，相當於回報率較中環中心高近 1 倍。

5 Broadgate 是於 2015 年落成，造價為 3.4 億英鎊，意味長實收購該項目的價錢，比造價升值 1.94 倍。該盤原業主為英國最大房地產信託英國置地及新加坡主權基金 GIC，兩者各佔一半股權。這次交易成交價則與 3 月 31 日的估值一樣。根據英國置地指，該盤每年為其提供 18% 年回報。GIC 原本是於 2013 年從兩家黑石的投資基金，購入有關物業。

香港文匯報、明報引述仲量聯行香港董事總經理及資本市場部主管曾煥平表示，長實以不到 3% 回報的價錢出售中環中心 75% 業權，換入這次英國倫敦 5 Broadgate 甲級寫字樓的 5% 回報，並且獲世界級租戶瑞銀承租，應可以抵消英國脫歐的影響，是一個聰明的做法。

長實早於 1995 年開始於英國從事房地產業務，已發展多個住宅及商用物業項目，這次落實收購利物浦街的 5 Broadgate 商業大廈，進一步擴大在英國的地產業務版圖。

長實主要資產分佈狀況：

香港：中環長江集團中心、和記大廈、華人行、紅磡海濱廣場、1881 Heritage

大陸：上海梅龍鎮廣場、深圳世紀匯、天津世紀都會商廈

新加坡：濱海灣金融中心

英國：倫敦 5 Broadgate

巴哈馬：大巴哈馬島度假酒店

澳洲：Duet 集團 40%

德國：ista 65% 權益

加拿大：Reliance Home Comfort 75% 權益

全球：飛機租賃業務

資料來源：香港明報

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字長實倫敦商廈5 broadgate瑞銀總部李澤鉅headline
〈裕隆股東會〉嚴凱泰首次同...羅尤美：聯準會升息一碼如預...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan