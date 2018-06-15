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誇張！AV女優被逼在男友面前拍片　情緒崩潰當場大哭

娛樂中心／綜合報導2018/06/15 10:35
▲AV女優橋本有菜是許多鄉民的性幻想女神。（圖／翻攝橋本有菜IG , 2018.06.15）
▲AV女優橋本有菜是許多鄉民的性幻想女神。（圖／翻攝橋本有菜IG , 2018.06.15）

日本AV片市場產值驚人，片商為了迎合廣大鄉民的口味，片型與內容總會推陳出新，甚至有令人眼界大開的荒謬劇情，例如男優化身蟑螂與女優翻雲覆雨，或是電視中的逃犯出現在女優家中等等，知名AV片商S1日前讓一名男演員與女優橋本有菜談戀愛，攝影機全程偷拍紀錄，最後竟逼著橋本有菜在男友面前與男優愛愛，讓她當場在片場崩潰大哭。


▲橋本有菜皮膚白皙，身材火辣。（圖／橋本有菜IG , 2018.06.15）

S1打著「真實偷拍」的噱頭推出一系列的AV片，其中一部是讓串通好的男演員搭訕女優橋本有菜，而攝影機則偷偷紀錄兩人66天的交往過程，包括看電影、約會，到上床嘿咻等等，到最後劇情安排橋本有菜必須當著男友的面與男優拍片，後來真相揭曉，橋本有菜得知男友只是安排好的臨演，當場情緒潰堤，在片場淚崩，離譜的情節讓部分鄉民看不下去，痛批日本人「沒人性」、「太變態了」！


▲橋本有菜是人氣女優，還獲「DMM成人大賞」肯定。（圖／翻攝橋本有菜IG , 2018.06.15）

不過AV達人一劍浣春秋透露，其實這種「真實偷拍」系列都是設計好的，女優本身早就看過腳本，從頭到尾也只是配合演出，而本來就是要以藝人身分出道的橋本有菜，也只是展現她的演技實力而已！

關鍵字橋本有菜一劍浣春秋女優日本av
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