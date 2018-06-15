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中央社

東元董座：節能和智能產品估兩位數成長

中央社2018/06/15 10:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元電機董事長邱純枝預估，今年節能產品將有兩位數以上成長，智能與自動化產品營收也可望有兩位數以上成長。

東元電機今天上午在中壢廠舉行股東會，會中通過每股分派現金股利新台幣0.86元。股東會也順利改選董事。

展望今年景氣，邱純枝表示，主要預測機構預估今年全球景氣穩步復甦，國內經濟成長率預測值上調，加上公共建設預算及國營事業重大投資計畫與促進民間參與公共建設執行，有助機電與其他事業部營收成長。

不過，邱純枝指出，原物料上漲趨勢未變，弱勢美元政策可能持續，公司面臨經營環境仍有相當挑戰。

展望東元集團布局，邱純枝指出，集團將延續「節能、減排、智能、自動」願景，聚焦新產品、新應用與新市場開發。

在節能減排方面，邱純枝表示，受惠全球節能環保意識抬頭，在高效率馬達創新開發、變頻器持續優化及新能效家電產品貢獻，節能產品預估將有兩位數以上成長。

此外，離岸風電、太陽能發電關聯工程、電動車專用馬達、政府前瞻計畫軌道建設及船用馬達案，均已布局完成，可望成為節能減排新動能。

在智能與自動化方面，邱純枝指出，機電設備健康管理系統開發已達成熟，市場需求強勁，同時，機電結合大數據分析提供新數位服務，也開始挹注營收，另透過與機械廠合作，擴大伺服產品銷售，並引進服務型機器人，加上減速機新市場開發，相關營收預估也有兩位數以上成長。

邱純枝表示，工廠端已規劃導入工業大數據分析，結合人工智慧機器學習，建置全廠工業物聯網，改善主要製程流程，提升生產效率。

在海外市場布局，東元也積極投入開發越南、菲律賓及印度市場，深化海外據點，擴大全球化布局。（編輯：楊玫寧）1070615

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