奇力新遭爆涉內線交易 盤中小跌暫守180元

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）奇力新和旺詮兩家公司部分員工傳出涉內線交易案。奇力新14日澄清無高層人員涉案，檢調也未搜索公司。奇力新盤中跌幅收斂約1.6%，力守180元。

奇力新今天早盤震盪走弱，最低來到173.5元，下跌5.2%，盤中跌幅漸收斂，來到180元，跌幅1.6%。

被動元件廠奇力新和旺詮去年1月下旬宣布以股份對價的股份轉換案，每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，由奇力新取得旺詮100%股份，

檢調6月14日獲報，當時有多名任職於奇力新及旺詮的人士，在重大利多訊息公布前，提早一個月進場，買進奇力新股票，涉內線交易，粗估擬制性獲利至少數十萬元。