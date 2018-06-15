NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈畢業生曬母合照　網：撞臉AV女神與女友分手竊車輕生　警查獲攔阻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

奇力新遭爆涉內線交易 盤中小跌暫守180元

中央社2018/06/15 10:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）奇力新和旺詮兩家公司部分員工傳出涉內線交易案。奇力新14日澄清無高層人員涉案，檢調也未搜索公司。奇力新盤中跌幅收斂約1.6%，力守180元。

奇力新今天早盤震盪走弱，最低來到173.5元，下跌5.2%，盤中跌幅漸收斂，來到180元，跌幅1.6%。

被動元件廠奇力新和旺詮去年1月下旬宣布以股份對價的股份轉換案，每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，由奇力新取得旺詮100%股份，

檢調6月14日獲報，當時有多名任職於奇力新及旺詮的人士，在重大利多訊息公布前，提早一個月進場，買進奇力新股票，涉內線交易，粗估擬制性獲利至少數十萬元。

台北地檢署14日指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，相關人等預計稍晚移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

針對檢調單位傳出奇力新、旺詮兩家公司部分員工恐涉內線交易案，奇力新發言人田慶威14日晚間發布澄清稿澄清。

田慶威表示，絕對沒有搜索奇力新公司。其次，奇力新總經理鐘世英只是去當證人，且無高層人員涉案。

田慶威也強調，對於不實消息若未能獲得立即澄清，將考慮提出告訴，請外界不要以訛傳訛，影響投資人權益。

奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。

根據奇力新年報資料，國巨持有奇力新股權比重約14.94%，國巨旗下國新投資持有奇力新股權約2.97%。（編輯：楊凱翔）1070615

日本報第6號颱風生成 氣象...傳川普拍板加徵關稅 中美貿...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan