NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈畢業生曬母合照　網：撞臉AV女神與女友分手竊車輕生　警查獲攔阻8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

羅尤美：聯準會升息一碼如預期 惟須留意後續升息步調

鉅亨網2018/06/15 10:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，6/12~6/13 聯準會利率決策會議如期升息一碼至 1.75%~2.00% 區間、符合預期，並且提高今年升息幅度預估至四碼，聲明刪除了有關利率將在一段時間內低於長期水平的表述，市場解讀聯準會立場略偏鷹派，美債殖利率及美股先上後下，十年期公債殖利率一度突破 3% 後回落。

羅尤美指出，決策官員預估 2018 年底基準利率中位數為 2.375%，即預計今年共升息四碼，自三月會議預計升息三碼上調，2019 年預計升息三碼，長期基準利率預測維持 2.875% 不變。就經濟預測方面，官員對經濟的預測較三月樂觀，聯準會上修 2018 年經濟成長預估，並調降 2018~2020 年失業率預估。

雖然市場可能會將焦點放在今年升息預測自三碼上調至四碼的變化，然而，依據該行的利率點陣圖顯示，預計今年將升息四次以上的官員人數與三月份相比其實僅增加一個，顯示決策者的共識基本上是一樣的。

羅尤美表示，事實上，聯準會今年升息三次或四次並非那麼重要，更需要關注的是升息步調的變化，終端利率，意即聯準會停止升息時的利率水準，以及達到該水準所需花費的時間，目前聯準會貨幣政策緊縮的速度仍是可控且溫和的，維持漸進升息步調。

此外，聯準會主席鮑爾同時宣布明年起每一次的利率會議都將召開記者會，這將給予聯準會更多彈性，而非對聯準會未來政策行動的暗示。

羅尤美指出，隨著全球經濟齊步擴張，主要央行貨幣政策正常化趨勢成型，包括聯準會持續升息及縮表、歐洲央行年底可能結束購債，資金趨緊的過程中金融市場波動難免，但央行緊縮資金背後反應的是對全球經濟的信心，且可避免信貸加速擴張或資產價格過熱的風險，對風險性資產應視為短空長多。

金融危機後美國消費者利用低利率去槓桿及償還債務、提高儲蓄率，目前美國家庭債務與財務負擔比率仍處於低檔區，由於消費約佔美國 GDP 六成，美國消費保持穩健將支持美國經濟穩定成長，加上美國企業獲利成長強勁且利潤率上揚，可望支持美股延續多頭行情，其中，人工智慧、雲端運算、醫療創新等成長趨勢明確，有望持續擔綱盤面主流。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美國聯準會升息羅尤美headline
李澤鉅再出擊 長實105億...匯付天下掛牌首日跌破發行價...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan