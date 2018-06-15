羅尤美：聯準會升息一碼如預期 惟須留意後續升息步調

羅尤美指出，決策官員預估 2018 年底基準利率中位數為 2.375%，即預計今年共升息四碼，自三月會議預計升息三碼上調，2019 年預計升息三碼，長期基準利率預測維持 2.875% 不變。就經濟預測方面，官員對經濟的預測較三月樂觀，聯準會上修 2018 年經濟成長預估，並調降 2018~2020 年失業率預估。

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，6/12~6/13 聯準會利率決策會議如期升息一碼至 1.75%~2.00% 區間、符合預期，並且提高今年升息幅度預估至四碼，聲明刪除了有關利率將在一段時間內低於長期水平的表述，市場解讀聯準會立場略偏鷹派，美債殖利率及美股先上後下，十年期公債殖利率一度突破 3% 後回落。

雖然市場可能會將焦點放在今年升息預測自三碼上調至四碼的變化，然而，依據該行的利率點陣圖顯示，預計今年將升息四次以上的官員人數與三月份相比其實僅增加一個，顯示決策者的共識基本上是一樣的。

羅尤美表示，事實上，聯準會今年升息三次或四次並非那麼重要，更需要關注的是升息步調的變化，終端利率，意即聯準會停止升息時的利率水準，以及達到該水準所需花費的時間，目前聯準會貨幣政策緊縮的速度仍是可控且溫和的，維持漸進升息步調。

此外，聯準會主席鮑爾同時宣布明年起每一次的利率會議都將召開記者會，這將給予聯準會更多彈性，而非對聯準會未來政策行動的暗示。

羅尤美指出，隨著全球經濟齊步擴張，主要央行貨幣政策正常化趨勢成型，包括聯準會持續升息及縮表、歐洲央行年底可能結束購債，資金趨緊的過程中金融市場波動難免，但央行緊縮資金背後反應的是對全球經濟的信心，且可避免信貸加速擴張或資產價格過熱的風險，對風險性資產應視為短空長多。

金融危機後美國消費者利用低利率去槓桿及償還債務、提高儲蓄率，目前美國家庭債務與財務負擔比率仍處於低檔區，由於消費約佔美國 GDP 六成，美國消費保持穩健將支持美國經濟穩定成長，加上美國企業獲利成長強勁且利潤率上揚，可望支持美股延續多頭行情，其中，人工智慧、雲端運算、醫療創新等成長趨勢明確，有望持續擔綱盤面主流。