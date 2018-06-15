傳川普拍板加徵關稅 中美貿易緊張料升高

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）彭博引述2位消息人士報導，美國總統川普決定對中國輸美價值約500億美元商品加徵關稅，此舉恐升高這兩個全球最大經濟體間的貿易緊張關係。

川普加徵關稅的規模和4月提出的初步清單相同，意味著川普在華府尋求維持對北韓核武器計畫施壓之際，並未屈服於貿易懲罰措施可能影響中美關係的警告。

根據5名不同消息人士透露，川普政府已經備妥修正版的中國關稅清單，這項關稅瞄準中國想要稱霸全球的科技

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和美國貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）今天都和總統開會，會中總統作出這項決定。桑德斯拒絕證實決定的內容。