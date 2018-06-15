永豐金股東會　工會抗議、寶佳踢館　董座翁文祺這麼說

在台新金董事改選失利後，寶佳今日也以大股東身分出席永豐金股東會，並提出4大質疑。寶佳資產管理法務主管兼發言人周伯鍾除質疑上次永豐金法說會稱永豐金證總經理葉黃杞口頭辭職，但至今卻沒有行動，葉黃杞還是券商董事及期貨董事長，還提到永豐集團中，有9個人以上都是經過金管會懲處，卻還位居高職，用人政策讓人不解。

永豐金控今（15）日召開股東會，大股東寶佳資產管理公司也派人出席，並提出4大質疑包括用人政策、經營績效等，而永豐金工會也抗議公司離職率過高，永豐銀10年換7個總經理，離職率是公司的照妖鏡，揚言未來若有經營權之爭，誰對員工好，就支持誰。對此，永豐金暨永豐銀董事長翁文祺回應，還有兩年任期，會在任內努力擦亮永豐金招牌，也希望所有員工、股東拭目以待。



▲寶佳資產管理公司法務主管兼發言人周伯鍾出席永豐金股東會，並提出4大質疑。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.15）

寶佳另2位代表也提問永豐金高階主管年薪，合計薪酬費用高達2億元，用人費用這麼高，是否有KPI或是績效指標？並質疑永豐金董事長翁文琪來這一年改變了什麼？而永豐金在2013年大賺了136億元，近年獲利卻衰退，永豐金該如何趕上其他家金控？

不僅寶佳到股東會踢館，永豐金工會代表也出席股東會。永豐金工會理事長鍾馥吉發言質疑，永豐金的離職率高，2016年公司離職有567人、2017年為558人、今年應該會超過600人，等於3年走了1800多人，當公司不穩定，對客戶來說要怎麼讓公司承諾持續，又要如何帶領員工呢？

鍾馥吉表示，希望不要再空降高階主管，若這些人能達到預期效果，當初公司治理就不會這麼慘，更直言「若公司有經營權之爭，誰對工會好，我們就支持誰」。就在鍾馥吉發言結束後，寶佳資產發言人周伯鍾也隨即上前，與鍾馥吉交換名片。

永豐金董事長翁文祺則善意回應，認為工會這段發言是對公司「愛之深、責之切」，未來也會秉持初衷，與經營團隊好好努力。

他也提到，永豐金原本最缺的就是凝聚力，但上任以後走遍各分行基層與員工吃便當，也親自帶隊赴海外法說會、拜訪外資機構，上任以後股價有上升，還是曲線漂亮的上升，目前還有2年任期，會在任內努力擦亮永豐金招牌，也希望所有員工、股東拭目以待。

