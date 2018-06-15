金融股挺身而出 台股力守11000點

（中央社記者田裕斌台北15日電）雖然美國科技股大漲，但亞股開盤走勢偏弱，一度讓開高的台股由紅翻黑，所幸金融股挺身而出，國泰金控、富邦金控力守紅盤之上，帶動台股挺在11000點。

截至10時30分，加權股價指數下跌1.98點、為11012.00點、成交值新台幣734.96億元，金融股表現相對強勢，電子股指標大立光、台積電、鴻海仍在平盤之下遊走，不過內資著墨較多的二線光學股、博弈概念表現較佳。

分析師表示，台股力守11000點整數關卡，伺機收復月線11029點，多頭指標金融股擔綱演出，尤以壽險股表現較為凸出，電子權值股雖相對疲弱，但內資為主的櫃買指數位置還在10日線158.20點附近，玉晶光、康控-KY、伍豐等有資金著墨的族群，都是強勢指標。