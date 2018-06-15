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中央社

天主教大國阿根廷 眾議院通過爭議墮胎法

中央社2018/06/15 10:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導）阿根廷眾議院今天通過一項法案，允許懷孕14週內合法墮胎，對這座教宗方濟各誕生的國度堪稱歷史性的一步，不過法案還須經參議院點頭。

阿根廷眾議院以129票贊成、125票反對通過法案，數以千計的擁墮胎權人士在國會外歡呼擁抱。

法案現將提交參議院，外界認為很可能會面臨一番纏鬥，才能正式入法。

不過今天投票通過後幾小時，前總統、現任參議員費南德茲（Cristina Kirchner）隸屬的中間偏左陣營「勝利前線」（Front for Victory）說，他們將投下贊成票，解除法案一大障礙。

但社會對墮胎權議題見解分歧，阿根廷雖在2010年成了拉丁美洲第一個同性婚姻合法國，天主教教會和教宗方濟各（Pope Francis）依然深深影響全國。方濟各過去是布宜諾斯艾利斯的總主教。

總統馬克里（Mauricio Macri）所屬中間偏右聯盟「我們一起改變」（Cambiemos）的成員洛斯潘納多（Silvia Lospennato）說：「是女權抬頭的時候了。」

阿根廷的主教們則對這個結果深表惋惜：「身為阿根廷人，這個決定傷害了我們。」

馬克里一開始就表明自己「贊成生命」，他形容，這場激辯富「歷史性」，顯示「我們能夠以尊重化解彼此差異」。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070615

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