約砲網友「女上男下」激戰　男挨告性侵靠它脫身

約砲變性侵？新竹一名 28 歲楊姓男子與 37 歲王姓女子， 2015 年透過網路認識後曾相約發生性關係，2017 年 7 月間兩度約上摩鐵，未料楊男卻遭王女指控，趁她服用鎮定劑又飲酒後意識不清性侵她，還偷拍兩人性愛過程，憤而提告，怒控楊男涉嫌妨害性自主及妨害祕密罪嫌。
綜合媒體報導，楊男表示王女在兩人認識沒多久曾透露對他有好感，當時也有約砲，2017 年兩人分別在 7 月 6 日及 12 日發生過性關係，但都是在雙方意識清醒、你情我願的情況下發生，強調絕無性侵，楊男並坦承只有拍下其中一次的性愛過程。
王女則說，當時原是相約吃飯，楊男之後卻提議到摩鐵喝酒，原本她在出門前服用一顆鎮定劑，喝了幾罐酒後開始產生效用，意識逐漸模糊，當下見楊男色心大起想侵犯她，她卻無力反抗，兩人各自脫衣後、便遭楊男性侵得逞。但王女說詞反覆，一下說各自脫衣、一下又說被楊男脫衣挑逗，稱當時有反抗卻遭硬上，提供給檢警一張遭性侵的照片還被發現是楊男影片截圖。
經檢警勘驗影片發現，當時兩人以「女上男下」的姿勢在房內激戰、有說有笑，王女看來相當清醒還主動向楊男索吻，看不出是非自願發生性關係，且若遭性侵又怎可能在幾天後與楊男約砲？檢警認為王女反應與一般遭性侵者不同，認定兩人為合意性交，以證據不足為由不起訴楊男。另，妨害祕密罪嫌部分，因楊男願賠 10 萬元給王女，雙方達成和解，王女當庭撤告，楊男獲法院做出不受理判決。