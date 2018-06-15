約砲網友「女上男下」激戰　男挨告性侵靠它脫身

約砲變性侵？新竹一名 28 歲楊姓男子與 37 歲王姓女子， 2015 年透過網路認識後曾相約發生性關係，2017 年 7 月間兩度約上摩鐵，未料楊男卻遭王女指控，趁她服用鎮定劑又飲酒後意識不清性侵她，還偷拍兩人性愛過程，憤而提告，怒控楊男涉嫌妨害性自主及妨害祕密罪嫌。

綜合媒體報導，楊男表示王女在兩人認識沒多久曾透露對他有好感，當時也有約砲，2017 年兩人分別在 7 月 6 日及 12 日發生過性關係，但都是在雙方意識清醒、你情我願的情況下發生，強調絕無性侵，楊男並坦承只有拍下其中一次的性愛過程。