得力越南布料廠 拚下半年順利運轉

得力表示，得力在越南投資越南得力布料和成衣廠，主要是因應東協免關稅進入日本市場，結合得力品質優勢產品尼龍和聚酯素材，搶攻2020東京奧運供應商優衣庫(UNIQLO)、亞瑟士(ASICS)等成品訂單。

得力實業股東會順利通過各項議案，會中通過去年財報，每股稅後盈餘(EPS) 1.21元，配發每股現金股利1元及資本公積1.2元，合計2.2元。

（中央社記者韋樞台北15日電）布料大廠得力實業今天股東會順利通過每股配發現金股利新台幣2.2元。得力表示，得力越南布料廠三期已完工，下半年將全力拚順利運轉，與日本合作成衣廠將在年底開始量產。

此外還與越南成衣廠商社加強合作，以越南素材供應越南成衣廠，以縮短交期、快速服務為最大利基；與日本商社合資成衣廠的技術合作也將由日商派員赴越南得力廠內加強技術與品質控管，拉高越南得力水準與日本客戶要求一致。

得力指出，越南得力建廠前後3期已完工，每一期設計產能都是月產150萬碼長纖布，第一期額外每月增產90萬碼短纖布。前二期機器已定位，目前1期產能約8成，預計今年第3季起1、2期訂單達8成滿。

得力說，布料廠的客戶穩定，今年還新增4個歐美高端客戶，均屬運動戶外品牌廠，可發揮一定助力。此外，越南得力公司也規劃在越南設立成衣廠，以便增加布料內轉，增加下游去化，但成衣廠仍在尋找土地。

另外，得力實業以子公司景達環球公司與日本豐田通商企業合作設立Atago成衣廠，得力持股占3成，由得力提供布料，預計今年底可以量產，目前月產20萬件成衣，其中休閒服飾占30%，運動占70%。

得力強調，得力設立成衣廠除供應成衣廠布料之外，與豐田通商企業合作最初的目的是想要開設量販店，做自己的品牌，正朝這個目標努力中。（編輯：楊凱翔）1070615