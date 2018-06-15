日央行宣布利率不變、調降通膨預估 日圓短線急跌

週五 (15 日) 日本央行 (BOJ) 召開利率會議，宣布維持利率不變，並且維持「殖利率曲線定錨」之貨幣政策，鎖定十年期日債殖利率在 0.00% 不變，合於市場預期。

日本央行在會後聲明中表示，隨著全球經濟的正面復甦，日本企業的獲利能力和投資力道也是走在增加的趨勢之上，同時日本國內的勞動力市場，也仍抱持穩定緊縮的態勢。

而對於日本央行最看重的通膨增長，日本央行則是下修了通膨預期，日本央行估計 CPI 短期將落在 0.5% - 1.0% 之間，顯示日本通膨率的增長力道仍屬低迷，並距離日本央行的 2% 仍有一段不小的差距。