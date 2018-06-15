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日央行宣布利率不變、調降通膨預估 日圓短線急跌

鉅亨網2018/06/15 11:04
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週五 (15 日) 日本央行 (BOJ) 召開利率會議，宣布維持利率不變，並且維持「殖利率曲線定錨」之貨幣政策，鎖定十年期日債殖利率在 0.00% 不變，合於市場預期。

日本央行在會後聲明中表示，隨著全球經濟的正面復甦，日本企業的獲利能力和投資力道也是走在增加的趨勢之上，同時日本國內的勞動力市場，也仍抱持穩定緊縮的態勢。

而對於日本央行最看重的通膨增長，日本央行則是下修了通膨預期，日本央行估計 CPI 短期將落在 0.5% - 1.0% 之間，顯示日本通膨率的增長力道仍屬低迷，並距離日本央行的 2% 仍有一段不小的差距。

但是日本央行仍強調，若是日本的產出缺口改善，國內消費需求力道增強，那麼即可能加速推升通膨上行，帶動通膨率正向回溫。

日本央行週五 (15 日) 發布利率決議後，短線上日圓兌美元 5 分鐘 K 線出現快速走貶，截至週五 (15 日) 早盤 10 時 50 分許，日圓兌美元匯價暫報 1 美元兌 110.72 日圓；日股則在短線上擴大漲幅。

美元兌日圓 5 分鐘 K 線走勢圖　圖片來源：investing.com
美元兌日圓 5 分鐘 K 線走勢圖　圖片來源：investing.com

日本央行宣布維持寬鬆政策不變，是合於市場預期，因日本經濟近期來表現著實差強人意，此前日本公布 Q1 實質 GDP 為 -0.6%，再度跌入衰退，而若 4 月至 6 月成長持續疲弱，日本經濟恐連續二個季度出現衰退。

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