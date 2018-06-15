影／與女友分手竊車輕生　清水警查獲成功攔阻

清水警分局光華派出所警員余昇懋調閱車行紀錄，13日晚上10點左右，發現該失竊車輛最後紀錄在清水區中航路1段往清水方向後，通知警員鄒博丞及黃譯緯等人立即前往該地點尋找，因未尋獲兩人後來擴大地點搜尋，終於在清水區鰲海路邊發現該部失竊車輛，而楊姓男子正駕駛該車準備駛離，兩人隨即上前將楊男拉出車外，當場壓制並逮捕。

台中市一名楊姓男子(竊盜前科)13日凌晨，自家中徒步至梧棲區中華路一段一家洗車廠發現門口一部停放自小貨車鑰匙未拔，隨即竊取該車當作代步用，陳姓女車主當日傍晚發現車子失竊後，前往清水警分局安寧派出所報案，該所受理後，即通知該分局各所加強協尋。

警方逮捕後，發現楊男腳底有擦傷情形，經詢問後，楊男才向警方表示，在警方到達前，因心情不佳，準備輕生，才在該路邊越過矮牆往山谷下跳，造成腳底受傷，警方即將楊男送往醫院就醫，所幸已無大礙，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

楊男向警方表示，竊取該部車輛僅作為代步之用；又表示近日因與女友分手，心情不佳，才有輕生念頭，在警方到達之前，原想再尋找輕生地點，車輛才駛離就遭員警查獲。

事後，警方也通知楊男父親到場並告知楊男情況，請楊父多加關心，竊盜部分也會依法移送偵辦；楊父也表示，感謝警方即時攔阻，才未造成兒子無法挽救的撼事，也會隨時多加關懷楊男。

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